驻尼日利亚大使发表署名文章：团结合作 携手抗疫

人民网阿布贾5月12 日电（记者 姜宣） 近日，尼日利亚《今日报》、《每日信报》、《卫报》、《人民报》、《领导者报》、等多家主流媒体发表驻尼日利亚大使周平剑题为《团结合作携手抗疫》的署名文章。全文如下：

尼日利亚商人伊查的确是位在华的亲善大使。《中国日报》5月6日报道了他的事迹，我看后颇受感动。

伊查在广东生活十余年了，今年3月他响应当地号召，在中国妻子的帮助下成为一名抗击新冠肺炎疫情的志愿者。湛江有1900多名外国人，伊查是首批46个抗疫外事志愿者之一，这些志愿者可以讲英语、日语、韩语、法语和西班牙语。伊查说湛江就是他的第二故乡，很高兴能为这座城市做点事。经过培训，伊查在湛江机场为入湛人员测量体温，派发防疫须知。经过一段时间的志愿工作，他感到一些外国人并未意识到核酸检测病毒的重要性，认为走访社区可以有效提高外国人对防控措施的认识，无论来自何方，大家都应齐心协力抗疫。于是他和妻子走访当地社区，帮助非洲籍人士更好地理解有关防疫政策与措施，得到了他们的信任，发挥出促进沟通交流的积极作用。4月27日，伊查给湛江市外事写信，感谢给了他为抗疫作贡献的机会。当地政府为感谢他们的辛劳付出，“五一”假期邀请伊查一家和35名外籍师生同游湛江。

我4月28日看到了伊查的感谢信。手写的，饱含着理解、团结与合作。希望有朝一日我能有机会当面见见伊查、他的中国妻子和两个儿子。像伊查这样的尼日利亚友好人士，在广东还有不少。

在这我要感谢尼日利亚驻华大使吉达。他4月8日回到北京，之前在太原集中隔离了14天，当时飞往北京的国际航班被要求先降落到其他城市检疫入境。京外14天的隔离给大使可能带来的不便是可以想见的，但吉达大使说得很朴实，“我们都应遵守规定，这可是为大家好。”当地官员专门到火车站为他送行，感谢他充分理解与配合。我也就此事向吉达大使表达了谢意。

作为第一批遭受疫情冲击的国家，中国最早遏制住了疫情发展。这不会是没有原因的。中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，尽管牺牲巨大，但行之有效。

武汉1月23日起封城，历经76天于4月8日“解封”，4月26日武汉在院患者已经清零，5月2日湖北省下调重大突发公共卫生事件应急响应级别，5月6日武汉市121所学校的57800名普通高中毕业生正式返校复课。当前，武汉正在努力抓好常态化疫情防控，积极推进复工、复产、复学，使社会生活尽快重回正轨。这的确是巨大的抗疫成就。

然而，在疫情期间，武汉市切断公共交通，暂停与外界接触，市民无论中外足不出户，自觉放弃正常生活，为最大限度降低病毒蔓延速度作出了极大牺牲。在前期中国疫情最严重的时候，在湖北和武汉的3000多名非洲留学生除1人感染并很快治愈外，其他人都安然无恙。79名尼日利亚在汉公民（65名成年人，14名未成年人），包括50名留学生，无一人感染，我也没听说过他们有任何抱怨。武汉当时为防控疫情采取了最严格的措施，我们感谢在汉尼日利亚朋友予以积极配合。他们的团结合作精神令人感动。

最近在广东发生的事情本质上与武汉是一样的。当地采取的各项措施，都是为了有效防控疫情，绝非针对尼日利亚人、非洲人或是任何外国人。4月5日至23日期间，总共有138700名在穗人员，包括5503名非洲籍人员接受了病毒检测，共发现了185名感染者，其中164人是无症状感染者。他们的理解、合作和牺牲让生活在那里的每一个人都更加安全。自4月12日起，广州市外办每天照会尼日利亚驻广州总领馆，通报尼在穗公民确诊病例、阳性检测病例以及密切接触者等最新数据。

针对疫情防控中涉及尼日利亚人的一些问题，广东方面高度重视，迅速进行梳理排查，加紧改进完善工作方式。截至5月7日，全部26起投诉都得到了及时妥善解决。我本人逐一看过这26起投诉，发现尼日利亚侨民提出的诉求往往是因为沟通问题而出现的误会。疫情突如其来，谁都没有想到，谁都不想见到。我们感谢在华的尼日利亚朋友与我们共同克服困难。

中国政府对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。中国对非友好的政策没有任何改变。中方珍视中尼战略伙伴关系。尼日利亚朋友在中国一定会得到公平公正、亲切友好的对待。我们将同有关方面保持沟通，积极回应尼方的合理关切和正当诉求。患难见真情。在中方抗疫最困难的时候，尼日利亚政府和人民给予中方真诚理解支持，包括在华尼日利亚朋友同我们共抗疫情，我们对此牢记在心。

中国一贯坚持对非友好政策，双方是风雨同舟的好兄弟。中非传统友谊经历了历史和国际风云考验，坚如磐石、牢不可破，决不会因一时一事而受到影响，更不会被某些势力的挑拨离间所干扰。当前形势下，中国和尼日利亚以及非洲国家比任何时候都更需要相互信任、相互支持、团结一致、共克时艰，携手共建人类命运共同体。

中方坚定支持尼方抗疫，愿应尼方需要提供力所能及的帮助。中尼是好朋友好伙伴好兄弟，通过携手抗疫，双方政治互信、互利合作必将得到升华。

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