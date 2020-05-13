福奇警告各州过早解封后果“非常严重”

人民网华盛顿5月12日电（记者 张梦旭）美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇12日在参议院卫生、教育、劳工和退休金委员会远程作证时警告说，美国疫情尚未完全控制，过早重新开放经济可能会导致新冠疫情进一步暴发，“后果可能非常严重”。

福奇表示，美国一些地区的疫情还没有得到控制。 “我认为我们在朝着正确的方向前进，但正确的方向并不意味着我们已经完全控制了这次疫情。”虽然纽约等地的病例增长正在放缓，但美国其他地区的病例数却在上升。

对于美国30多个州目前正在采取的重新开放经济政策,福奇警告说如果过早开放，且“没有能力作出有效和高效的反应”，可能会再次出现疫情小高峰，进而导致疫情再次暴发。这不仅会导致一些本可避免的痛苦和死亡，甚至会让美国在经济复苏的道路上出现倒退。”

在被问及如果学校在8月底或9月初复课，学生们是否能感到安全时，福奇说，期待到那时治疗方法或疫苗已经到位很难实现，是“一座遥不可及的桥”。他认为病毒在今年秋季不会简单地消失，第二波疫情是“完全可以想象和可能的”。他还表示，积极的检测工作和卫生防护准备工作可以减轻可能出现的第二波疫情的威胁。

参议院卫生、教育、劳工和退休金委员会主席、共和党籍联邦参议员拉马尔·亚历山大远程主持了会议。在一名工作人员新冠检测呈阳性后，亚历山大在家中隔离。与福奇不同，亚历山大强调了重新开放经济的重要性。他说：“无限期地留在家里不是结束这场疫情的方法，且并没有足够的资金来帮助所有那些受到经济关闭伤害的人。”

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