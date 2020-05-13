中国军医完成援缅任务载誉回国

中国军医完成任务载誉回国。（摄影：李秉新）

人民网仰光5月12日电 （记者 李秉新）中国军事医疗专家组今日圆满完成支援缅军抗击疫情任务，满载着两军和两国人民的友好情谊启程回国。中国驻缅甸大使陈海、仰光军区司令德蓬少将等到机场送行。

陈海说，此次中国人民解放军医疗专家组冒着高温酷暑驰援缅甸，与缅方一起在提高病毒检测能力，完善制订诊疗方案，协助培训一线医护人员等方面发挥了积极作用，随行带来的援助医疗物资也在当地防疫抗疫方面发挥了积极作用。

德蓬少将说，此次专家组来缅支援抗击疫情是雪中送炭，非常及时，极大地促进了两国两军在公共卫生领域的合作。他亲切地询问军医们是否习惯这里的饮食，是否能忍受这里的热季温度。

当天下午，缅甸国防军总司令部军医部部长梭温少将在内比都与正在仰光中国大使馆的中国军医们连线告别，他衷心感谢中国军医在缅甸危难时刻出手相助，疫情发生以来，中国医疗专家是最早最快来到缅甸提供实质性帮助的，真正体现出了两国就是命运共同体。

专家组组长白冲表示，此次来到缅甸，专家组与缅甸同行共同交流共同商讨抗击疫情的有效方法，走访了国防军第一医院。肝病医院、骨科医院等，与缅方专家一起就感染控制、病毒检测和医疗救治等工作开展了深入交流，共同制定了新冠肺炎的预防预防和预防手册。专家组还通过授课培训、座谈交流和资料共享等形式全面和系统地介绍了中国的有益经验，相信缅甸人民一定能够继续采取科学防控，精准救治等方式最终战胜疫情。

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