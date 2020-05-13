福奇：仓促重启经济或致新冠疫情在美再次大暴发

5月12日，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇以视频会议方式参加在美国华盛顿举行的国会听证会。新华社记者 刘杰 摄

新华社华盛顿5月12日电（记者邓仙来 孙丁）美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇12日表示，美国如果仓促重启经济，将面临新冠疫情再次大暴发的可能。

福奇当天以视频会议方式参加美国国会参议院卫生、教育、劳工与养老金委员会关于疫情应对情况的听证会。他在作证时说，无论是城市还是各州，如果在不具备“有效果且有效率的”应对能力时就仓促地重启经济，疫情可能会从小幅上升演变成大暴发。

福奇说，美国存在疫情暴发至不可控程度的“现实风险”，这不仅会导致本可以避免的病痛和死亡，还将推迟经济复苏。他说，虽然美国正沿着防控疫情的“正确方向”前进，但这绝不意味着疫情已经得到完全控制，如果缺乏足够应对措施，今秋将出现疫情反弹。

福奇是美国知名流行病学家、美国白宫冠状病毒应对工作组关键成员。本月早些时候，白宫曾阻止福奇到民主党掌控的美国国会众议院拨款委员会就疫情应对情况作证，但允许他参加共和党人控制的国会参议院组织的听证会。

当天在听证会上作证的还有美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德、食品和药物管理局局长斯蒂芬·哈恩以及卫生与公众服务部助理部长布雷特·吉鲁瓦尔。

5月12日，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇以视频会议方式参加在美国华盛顿举行的国会听证会。新华社记者 刘杰 摄

这是5月12日在美国华盛顿拍摄的美国国会参议院卫生、教育、劳工与养老金委员会关于疫情应对情况的听证会现场直播画面。新华社记者 刘杰 摄

5月12日，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇以视频会议方式参加在美国华盛顿举行的国会听证会。新华社记者 刘杰 摄

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