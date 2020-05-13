意大利官员：部分解除封锁措施后疫情未现反弹

新华社罗马5月12日电（记者陈占杰）意大利政府一名官员12日说，意大利自5月4日部分解除封锁措施以来，新冠疫情没有出现反弹。

意大利新冠疫情应急委员会特别专员阿尔库里在当天举行的记者会上说，自5月4日部分解除封锁措施以来，意大利民众表现出小心谨慎的态度，疫情没有出现反弹，意大利正走在“正确的道路上”。

阿尔库里说，意大利民事保护部上周向各大区分发了3620万个口罩。疫情暴发以来，意大利已经分发了2.09亿个口罩。他表示，政府向全国各医院分发了4403台呼吸机，目前还有部分库存，个人防护装备很快将能够自给。

意大利民事保护部12日发布的数据显示，意大利当天新增新冠确诊病例1402例，累计确诊221216例；新增死亡病例172例，累计死亡30911例。数据显示，意大利当天治愈病例增加2452例，累计治愈109039例；现有患者人数比前一天减少1222人，降至81266人。

在现有患者中，67449人在居家隔离，12865人在医院接受普通治疗，952人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少674例和47例。

意大利德莫斯科皮卡研究所在12日发表的一份研究报告中说，如果经济从疫情中恢复的速度过于缓慢，亟需的流动资金又不能及时到位，预计年底前意大利约4万家旅游企业将破产，营业额将损失约100亿欧元，行业内18.4万人将失去工作。意大利旅游业约占意大利国内生产总值的13%，吸收了约15%的就业人口。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

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