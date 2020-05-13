新西兰发布逐步“解封”方案

新西兰总理杰辛达·阿德恩11日发布政府逐步解除“封城”措施的方案，全国大多数商业活动今后10天有望恢复。

【解除“封城”】

新西兰政府11日召开内阁会议，决定14日把疫情防控响应等级从三级下调至二级。

阿德恩说，零售店、饭店、商场、理发店、健身房和其他公共场所14日起可以开放，学校定于18日复课，酒吧21日恢复营业。婚礼、葬礼等社交活动参加人数不得超过10人。

新西兰3月26日起施行“封城”措施，“禁足”全国500万居民，以遏制新冠疫情蔓延。抗疫措施严格程度居全球前列。新西兰疫情防控响应等级4月底从四级降至三级。新西兰民防部5月初宣布，国家紧急状态再次延长一周。

阿德恩11日在记者会上说：“10天内新西兰大多数商业活动将重新开放，早于许多其他国家。”

她说，商家恢复营业后必须遵守保持社交距离规定，实行严格的卫生措施。

【保持警惕】

新西兰航空公司说，14日起将重新运营7条国内航线。国际航线依然受限，新西兰目前只允许新西兰公民和永久居民入境。

新西兰公民和永久居民回国将继续接受14天隔离观察。

阿德恩说，边境管控事宜定于两周后再作评估。

她提醒，每个人都需要“安全行事”，“就好像病毒还在人群中”。“我们或许打赢了几场战役，但还没有赢得这场战争。”

她介绍，考虑到韩国首都首尔夜生活区出现聚集性感染，新西兰政府把酒吧恢复营业的时间定在较为靠后的5月21日，不希望“酒吧开张后，又让它们歇业”。

为避免第二轮新冠疫情，首尔市政府9日下令市内所有酒吧、夜店、俱乐部等娱乐场所即日起暂停营业。

截至11日，新西兰累计确诊新冠病例接近1500例，死亡21例。卫生部说，11日新增3例确诊病例，其中两名患者是医院护士，另外一例是输入病例。93%的确诊和疑似患者已经康复。（杜鹃）（新华社专特稿）

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