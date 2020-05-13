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特斯拉违令复工 马斯克坐等被捕

2020年05月13日08:23  来源：新华网
 

　　美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克11日说，特斯拉位于美国加利福尼亚州的工厂恢复生产。马斯克说，如果有人不得不为此被捕，希望只有他一人。

　　特斯拉位于加州阿拉梅达县弗里蒙特市的工厂复工，公然违抗加州政府命令。鉴于加州政府禁止特斯拉复工，马斯克9日威胁，特斯拉将把总部和工厂“立即”搬出加州。

　　在一封11日发出的电子邮件中，特斯拉公司提及加州州长7日颁布的命令。加州州长加文·纽瑟姆7日下午宣布，允许本州制造业复工。马斯克随后说，弗里蒙特的工厂将于8日下午复工。然而，阿拉梅达县卫生部门8日晚在一份声明中说，当地只允许必要企业复工，“特斯拉已被告知不符合标准，不得复工”。

　　这封电子邮件写道，截至10日，先前遭遇强制放假的员工已经回到原岗位，“我们……已经采取非常具体的计划，在你返回时保障你的安全”。

　　马斯克在社交媒体“推特”写道，特斯拉11日复工，“如果有人遭逮捕，我请求仅仅是我”。

　　阿拉梅达县卫生部门官员11日晚些时候发布声明回应，已经告知特斯拉，没有县一级政府批准的复工计划，特斯拉不得复工，“希望特斯拉在进一步强制措施实施前照做”。

　　但声明未说明特斯拉工厂执意运营的具体后果。

　　在此前一条推文中，马斯克声称要“起诉”阿拉梅达县卫生部门。

　　特斯拉的总部位于加州帕洛阿尔托市。这家企业在加州雇用共计大约2万名员工，其中大约半数在弗里蒙特工厂工作，工厂每年生产超过41.5万辆电动汽车。

　　受疫情影响，加州自3月19日起施行“居家令”等防疫隔离措施，迄今没有“解封”。就美国各地封锁措施，马斯克多次表达不满，认为对商业构成“严重风险”。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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