世卫高官警告：“重启”须配合“接触者追踪”

随着欧美各国陆续解除民众出行禁令、尝试重新启动经济活动，公共卫生专家对新冠疫情是否随着人员流动回弹保持警惕。一名世界卫生组织高官11日警告：假如不配合强有力的“接触者追踪”机制，“重启经济”犹如“闭眼开车”，堪称“犯傻”。

【不可盲目重启】

本周，法国、比利时、荷兰等国开始“解封”，学校开始复课。在美国加利福尼亚州，尽管地方政府仍未批准“非必要行业”复工，一向“特立独行”的企业家埃隆·马斯克却坚持让在旧金山附近、有1万名员工的特斯拉电动汽车工厂11日恢复开工。

然而，疫情仍未消散。在一些前期防控被视为较成功的国家近日再次出现公共场所聚集性感染事件，包括德国三家屠宰场和韩国一家夜店。

世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安11日说，德国和韩国采取了强有力的接触者追踪措施，有助于及时遏制传染范围进一步扩大。但他警告，一些国家在解除“封锁”措施的同时并未采取有效的接触者追踪措施，没有安排专职调查员追踪病毒检测阳性人员的接触者并及时予以隔离、阻断感染他人的潜在风险。瑞安没有点名哪些国家。

瑞安警告，感染者可能在出现症状前传播病毒，所以“行动迅速”是关键。

“闭着眼睛、试图摸索着一路通行，在我看来再傻不过。我真担心某些国家已经打算好要在后续几个月做些类似闭眼开车的事。”他说。

【追踪难行却重要】

美联社比较了欧美各国的接触者追踪措施：8300万人口的德国雇用1万多人负责追踪调查；英国在本土疫情暴发初期曾试图追踪接触者，但随着病毒扩散过快，3月放弃努力，现在重拾这一举措，开始招募一支总数1.8万人的追踪队伍。

法国卫生部长承诺过将病毒检测能力提升至每周70万人、辅以强力接触者追踪措施，目前进展不明，却在法律层面受到质疑。法国最高法院11日发布一项命令，要求政府在追踪接触者时尽最大努力保护公民隐私。

美国两周前开始逐步“解封”和“重启”，各州进度不同。按照美联社的说法，美国各州的接触者追踪措施大体仍处于“策略和预备阶段”，一些州正准备雇用人手，而专家估算全美需要至少数十万名追踪调查员。

苹果公司、谷歌公司、美国部分州政府、几个欧洲国家都在开发接触者追踪应用软件，可以显示用户与感染者行动轨迹是否有交集，但专家们说，这类技术手段只能作为辅助，无法取代繁杂的人工追踪。

美国马萨诸塞州正在培训1000多名追踪调查员在软件协助下执行任务。在疫情“震中”纽约州，追踪调查员11日开始接受线上培训，州长称15日以后可能在州北部部分地区放松封锁措施。

早追踪、早检测、早隔离是世卫组织和一些采取严格疫情防控措施国家的推荐做法，但在一些地方，查清传染路径和广泛病毒检测的能力还没到位，使公共卫生界担忧“解封”风险。

在白宫，急欲“重启”美国经济的总统唐纳德·特朗普宣布：“我们已经迎来关键时刻，而我们已经胜利。”他后来解释，他说的是美国的病毒检测能力已经提升至“所有美国人想测就能测”的水平，但公共卫生专家说，美国的检测能力没到这个水平。（沈敏）（新华社专特稿）

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