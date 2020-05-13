促进亚洲经济融合 加强国际协调合作（权威论坛）

博鳌亚洲论坛2020旗舰报告首发会暨线上研讨会视频现场。

博鳌亚洲论坛秘书处供图

亚洲经济总量占世界经济总量的比重不断上升，其中2020年为预测值。

数据来源：博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景和一体化进程2020年度报告》

外资企业哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司主要生产汽车、航空等工业零部件，在做好疫情防控工作的同时，按时完成通用、奔驰等生产商订单。图为该公司中法员工正在车间忙碌着。

华雪根摄（影像中国）

作为中国和斯里兰卡共建“一带一路”的重点合作项目，中斯合营汉班托塔港建设和运营良好，日前启动燃料油加油业务。图为汉班托塔港作业中的“凯歌”号油船。

新华社发

5月8日，博鳌亚洲论坛发布2020旗舰报告《亚洲经济前景和一体化进程2020年度报告》，并就疫情下亚洲及全球发展前景举行线上研讨会。报告指出，疫情对亚洲经济造成较大冲击，但亚洲各国宏观经济基本面总体良好，区内贸易、生产、投资依存度很高，亚洲经济体具有很强韧性。与会人士普遍认为，疫情面前，国际合作的重要性和紧迫性更加凸显。现摘编部分与会人士发言

亚洲经济体具有很强韧性

博鳌亚洲论坛副理事长 周小川

疫情使人与人之间的社交距离拉大，但越是困难时期，越需要人与人、国与国、地区与地区之间的理解与帮扶，越需要汇聚全球智慧，寻找解决方案。

目前，各国政府正努力应对疫情，并实施前所未有的、快速的大规模经济措施。二十国集团领导人承诺将为全球经济注入5万亿美元，世界各国采取的财政措施数额巨大，各国央行注入的流动性也超过了6万亿美元。面对疫情的挑战，各国经济政策选择的关键在于为社会提供兜底保障和减轻债务负担。

国际组织救助应特别关注受冲击严重的发展中和新兴市场国家。迄今，全世界100多个国家向国际货币基金组织（IMF）申请了援助。IMF也采取了增加流动性等一揽子措施。世界银行和其他多边开发银行提供了巨额资金支持抗疫，并防止严重的经济收缩。亚洲的救助和刺激方案也密集实施，亚洲开发银行和亚洲基础设施投资银行已宣布大规模的援助安排。

中国为应对疫情付出了巨大努力，并积极参与全球抗疫合作。面对疫情对经济社会带来的严峻挑战，中国政府采取了包括“六保”在内的诸多举措，坚持保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。同时，中国坚持深化市场化改革、扩大高水平对外开放，释放了积极的信号。

亚洲经济体具有很强韧性，疫情后将会持续发挥作为全球经济增长引擎的作用。4月召开的东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议，发出了强有力的声音。相关国家将采取措施，加强区域经济稳定性和韧性，用好区域金融安排措施，促进区域贸易发展。

疫情的影响仍然存在不确定性。有人担心疫情后一些国家政策更加内顾、全球供应链不稳定和贸易摩擦升级等。国际社会需要对此保持警惕。技术、基础设施、市场的紧密连接，使各国命运相连，只有克服恐惧，共同战斗，才能获得胜利。经济全球化和区域经济一体化终将向前发展。

加强区域和全球合作

博鳌亚洲论坛理事、新加坡前副总理 黄根成

新冠肺炎疫情让我们看出人类是多么脆弱，也反映出人们之间的相互依存和相互联系是多么紧密。几乎所有经济体都受到疫情的冲击，人们的生计受到影响，要兼顾公共卫生安全和经济发展殊为不易。全球经济承受巨大损失。

此次疫情对于国际社会来说是一次警钟，我们要发展经济，也要保证安全。在这个重要时刻，绝不能关起大门向内转，全球一致行动至关重要。只有这样才能控制疫情，并在疫情之后实现经济复苏。

全球供应链的活力很重要。全球可持续的供应链是克服经济困难的重要手段，必须确保货物和服务能够自由流动，包括一些正在进行艰苦抗疫国家急需的物资和农产品等。采取出口限制以及非关税措施，结果只会适得其反。

全球基础设施和沟通手段的畅通也很重要。在合作抗疫的过程中，必须要保证全球关键物资的跨境流动。在东盟、东盟和中日韩框架下，以及与其他对话伙伴，我们都联合呼吁加强区域和全球合作，共同应对疫情。

我们坚定致力于通过联合行动来抗击疫情。在出现全球衰退时，我们比以往任何时候都更需要通过区域和全球合作来应对挑战，并确保金融市场不受影响。国际货币基金组织、世界银行以及区域开发银行的援助有很大帮助，亚洲基础设施投资银行在抗疫方面也发挥了重要作用，提供了100亿美元的支持资金。

只有通过合作，全球才能战胜疫情，建设更美好的未来。经济全球化在使各国生活水平得到改善的同时，也产生了一些问题。解决这些问题的办法不是孤立主义、民族主义，而是要采取措施使经济增长更具包容性。要抵制去全球化趋势，全球需努力强化合作。

推动全球供应链更可持续

泰国驻华大使 阿塔育·习萨目

应对这场疫情的有效方式是进行合作。为了合作应对疫情的挑战，亚洲各国政府保持密切沟通。除了分享交流信息，还举行了一系列重要会议。2月，中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会在老挝万象举行；4月初，东盟—中日韩关于加强应对新冠肺炎合作特别卫生部长视频会议召开；4月14日，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议举行。我们的对话会处在应对危机的最前沿。

只有拥有充足的资源，才能有效应对疫情带来的挑战。对此，东盟各国已经在一些领域展开合作。包括交换信息、提出建立一个新冠肺炎疫情响应机制，对防控、药品和疫苗研发等提供支持。我们需要协调应对，不仅是医疗卫生相关部门，也包括电子商务行业等。

在这个困难时期，我们必须保持市场的开放，包括贸易和投资的畅通，要确保全球供应链稳定，确保食品和药品等关键物资的自由流动，卫生部门人员等能跨境流动。此次疫情不应该导致经济全球化的后退。深入和广泛的区域内和区域间合作更加重要。我们盼望着能够签订区域全面经济伙伴关系协定。

从宏观经济政策来说，我们需要推动全球供应链更可持续、更包容。我们需要提高供应链的数字化水平，促进电子商务和数字经济发展，在这一新常态中推动贸易和经济发展。尤其要促进受疫情影响严重行业的线上发展，就像举办线上会议一样，通过网络手段进行支付、贸易，同时要加强网络安全。我们还需要推出应对疫情影响的经济方案，使困难群体能够获得医疗卫生保障服务。

新冠肺炎疫情给社会发展带来很多变化。各国要适应这种变化，在其中寻找并抓住发展的新机遇。

有力的政策应对尤为关键

国际货币基金组织副总裁 张 涛

我们的最新预测认为，受疫情影响，2020年全球经济将萎缩3%，其中发达经济体经济预计下降6.1%，新兴市场和发展中经济体经济预计下降1%。

亚洲经济增长也面临严峻挑战，预计2020年将出现停滞。为什么会如此呢？第一，与2008年国际金融危机时不同，此次新冠肺炎疫情对亚洲的实体经济，特别是服务业冲击很大；第二，和1997年亚洲金融危机时相比，此次外部需求放缓更快；第三，亚洲贸易一体化高度发展，使得生产的传导效应更加明显。

疫情对亚洲经济前景的冲击存在较大不确定性。要遏制疫情对经济的进一步冲击，有力的政策应对尤为关键。亚洲经济体可以从以下方面采取措施。

首先，各国政府必须确保足够的防护措施，特别是对医疗卫生行业的保护，并采取措施遏制病毒的传播。其次，各国政府必须有针对性地支持受疫情影响最严重的行业，保护困难群体，保障就业。具体的政策需要有针对性地进行研究，而不仅仅是金融政策，要确保能够减少不平等。再次，政策应该具有快速反应能力。亚洲各国的政策必须是非常灵敏的，以便能更有效地实现目标。亚洲各国目前积极主动采取措施，减少了疫情对经济的影响，使本地区成为全球经济重启和复苏的重要力量。此外，各国还应努力利用双边和多边交换机制，对冲外部压力，防止资本外流，确保外向型部门稳定。最后，强有力的全球以及区域合作是各国努力的有效补充。病毒不分国界，没有一个国家能独善其身。我们必须在各领域加强合作，无论是医卫还是经济领域。只有这样，亚洲和全球经济才能尽快恢复正常。

大力推进区域一体化进程

东盟与中日韩宏观经济研究办公室主任 土井俊范

新冠肺炎疫情给世界各国造成了巨大影响。我们预测，东盟和中日韩区域内各国经济增速放缓，不少国家会出现负增长。下半年开始，区域内可能会重新有所增长。得益于自身的增长动力，中国将逐步引领制造业的复苏。

疫情给许多行业带来巨大冲击。以旅游业为例，过去10年来，在不少国家，旅游业对国内生产总值（GDP）的贡献显著增加，而此次疫情极大地影响了旅游业的发展。半导体等行业的出口和复苏也将受到疫情的不利影响。

尽管如此，我们仍要看到，本区域的经济仍然强劲、具有韧性。各经济体正在对金融和非金融企业加强监管。大多数国家的外汇储备和相关政策都处于相对舒适的区间，可以通过一揽子政策来支持自身经济，应对波动。东盟与中日韩区域内各国关联度较高，应大力推进区域一体化进程，营造“缓冲区”和“保护层”。各国应继续加强区域内联系和相互依存，提升区域合作和一体化，以对冲全球贸易保护主义的影响。

东盟和中日韩各国通过出口和制造业发展，在全球价值链上提高了自己的位置。现在，本区域也是消费能力增长最快的地区。电子商务、数字技术不断发展，形成了新的增长范式。区域内国家应该继续发展新兴经济，改善监管框架。同时，要加强社会安全网建设，实现本区域的稳定和发展。我们通过清迈倡议多边化协议等支持各国实施各种举措，促进发展区域金融安全网。我们将继续监测本地区经济金融情况，及时进行风险评估，并提出政策建议。

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《 人民日报 》（ 2020年05月13日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)