美国劳工部近日公布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，4月份美国非农就业岗位减少2050万个，失业率环比飙升10.3个百分点至14.7%，为上世纪30年代经济大萧条以来最高值。美国财政部长姆努钦表示，美国实际失业率可能高达25%，远高于官方公布的14.7%。

美国商务部此前公布的数据显示，美国今年第一季度国内生产总值（GDP）萎缩4.8%，创下自国际金融危机以来的最大单季GDP降幅。

美国国会出台多项法案加大对个人和企业的援助，财政开支猛增，而延长纳税申报期限则导致政府财政收入减少。白宫顾问凯文·哈塞特10日对媒体表示，通过国会、白宫和美联储采取的行动，已经向经济注入了大约9万亿美元。自3月1日以来，美国国债增加了1.5万亿美元，达到创纪录的24.9万亿美元。面对疫情冲击，美国政府和国会考虑继续增加支出。美国国会预算办公室预计，2020财年联邦预算赤字将达3.7万亿美元。

美联储主席鲍威尔称，美国经济第二季度将可能出现两位数衰退，并敦促国会利用其职权，在尽可能不损害长期生产能力的情况下，帮助经济渡过难关。美联储5月4日宣布，即将推出两项企业贷款计划，可能购买多达7500亿美元的债券和交易所交易基金。这是美联储此前宣布的紧急贷款计划之一，旨在帮助美国经济保持信贷流动。

姆努钦说，国会正在讨论是否需要出台更多的政府救助资金应对疫情，白宫则希望将资助重点放在税费改革和促进旅游复苏方面。白宫经济顾问拉里·库德洛称，新救助法案将采取包括为州和地方政府以及小企业提供更多资金等措施。

美国《新闻周刊》网站评论称，当前美国众多行业遭受巨大压力，部分家庭财务状况严重恶化。美国已经使用了经济“工具箱”中的所有工具——减税、货币政策和财政刺激，但由于疫情防控前景不明，经济复苏的不确定性进一步增大。

（本报华盛顿5月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)