索马里人道主义形势堪忧

联合国难民署最新报告显示，今年以来，索马里已有22万人因武装冲突和自然灾害而流离失所。难民署发言人查理·亚克斯利表示，索马里超过260万流离失所者的生命受到威胁，需要国际社会强有力的人道主义支持，否则将出现“灾难性后果”。

当前，索马里境内极端组织暴力行动依旧猖獗。5月8日，索北部贝里地区博萨索镇警察部队遭到自称“伊斯兰国”成员的袭击，双方交火造成数人死亡。亚克斯利在报告中特别提醒，最近两个月极端组织“青年党”已经恢复了在索马里下谢贝利地区的武装活动，超过5万人被迫逃离家园。

自然灾害令索马里人道主义形势雪上加霜。从4月初开始，索马里各地持续中高强度降雨，北部地区暴发山洪，南部朱巴河和谢贝利河洪水泛滥。联合国粮农组织数据显示，洪灾影响人数已经超过54.6万人，至少有27个地区被淹。自今年年初以来，一直在东非地区肆虐的沙漠蝗虫灾害风险并未消除，抗灾所需的杀虫剂和喷洒设备供应困难，地区粮食紧缺状况不断加剧。

目前，索马里已报告的新冠肺炎确诊病例超过1000例，其中有50多人死亡。索政府虽然实行了多种防控措施，但薄弱的公共卫生系统令人担忧。索马里被认为是世界上公共卫生系统最薄弱的国家之一，全国1500万人口，仅有20多张ICU病床。由于索中央政府对于地方各州的管控能力薄弱，检测和防控手段难以覆盖所有地区，抗疫形势严峻。

联合国人道主义事务协调厅日前表示，索马里抗击疫情的不利因素包括缺乏资金和检测能力、医疗设备与熟练的卫生工作者不足、隔离设施有限等，“流离失所者生活在2000多个拥挤不堪的定居点，无法获得洁净水和卫生设施，有严重的传染隐患”。

国际社会正通过多方努力帮助索马里应对危机。非盟驻索马里特派团一直在协助政府军打击极端分子。上周，联合国难民署和索马里政府空运了两批肥皂、毯子、睡垫等紧急援助物资到流离失所者聚集的地区，预计能向超过4.5万人提供帮助。红十字国际委员会已为索马里约500名卫生工作者和志愿者进行了新冠肺炎防治培训，为13万户家庭提供新冠肺炎防控指南，向全国的医院和诊所分发防护用品。中国政府以及马云公益基金会等机构捐赠的多批医疗物资也陆续运抵索马里，支援当地抗击疫情。

（本报约翰内斯堡5月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 16 版）

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