人民网>>国际

英国公布“解封路线图”

本报驻英国记者 强 薇

2020年05月13日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　英国首相约翰逊10日发表全国讲话公布“解封路线图”。根据“路线图”，英国将逐步放松因疫情采取的严格防控措施。5月13日起，英格兰地区的民众可以有条件地走出家门，进行更多活动。这是英国政府自3月中旬实施“封锁”措施以来，首次放松管制。

　　截至欧洲中部时间11日12时，英国累计确诊新冠肺炎病例219187例，死亡31855例。英国舆论认为，疫情对英国经济带来了巨大冲击，许多机构都预测今年二季度英国经济将大幅萎缩。在此情况下，各界对于“解封”的呼声越来越高。英国政府此次公布路线图，既是对疫情走向的乐观判断，也是对早日恢复经济呼声的回应。

　　“解封”将大致分三步。第一步涉及特定行业复工复产及户外活动等内容：从5月13日起，不能在家工作的人，比如建筑和制造业工人，在严格遵守“保持社交距离”规定的前提下可以返回工作岗位，但应尽量避免乘坐公共交通工具；民众也可以在“保持社交距离”的前提下在户外停留更长时间。第二步最早可能从6月1日开始，逐步恢复商店营业，小学生分阶段返校。第三步最早可能在7月实施，在有条件的前提下，重开餐饮、酒店等服务业和其他公共场所。

　　英国还推出了新冠肺炎疫情警示系统，将疫情的风险分为五个警报等级，一级代表疫情结束，五级代表疫情传播迅速、医疗系统过载。目前，英国每日入院的患者和死亡病例人数均呈下降趋势，处于四级向三级过渡的阶段。如果疫情进一步得到控制，警示级别将继续降低。

　　政府表示，在公共交通工具以及其他无法保持社交距离的封闭场所，民众应遮盖口鼻，鼓励人们自制口罩，以减轻医疗部门的防护用品短缺压力。这是英国政府自疫情发生后首次明确要求民众佩戴口罩或遮盖口鼻。

　　“路线图”目前只适用于英格兰。苏格兰、威尔士和北爱尔兰的“解封”措施将由当地政府自行决定。苏格兰首席大臣尼古拉·斯特金表示，目前，新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，现阶段“解封”风险过大，苏格兰将继续保持“封锁”状态，并呼吁“除非重要原因不要出门”。威尔士和北爱尔兰的领导人也表示，他们将坚持现有“留在家中”的指示。

　　不少英国工商界人士呼吁，应把握好遏制疫情二次暴发与重启经济之间的平衡，分阶段逐步实现经济重启。约翰逊在议会下院接受质询时表示，只要人们遵守相关规则，英国可依据路线图逐步“解封”，不会引发疫情第二波高峰。

　　（本报伦敦5月12日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月13日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved