英国公布“解封路线图”

英国首相约翰逊10日发表全国讲话公布“解封路线图”。根据“路线图”，英国将逐步放松因疫情采取的严格防控措施。5月13日起，英格兰地区的民众可以有条件地走出家门，进行更多活动。这是英国政府自3月中旬实施“封锁”措施以来，首次放松管制。

截至欧洲中部时间11日12时，英国累计确诊新冠肺炎病例219187例，死亡31855例。英国舆论认为，疫情对英国经济带来了巨大冲击，许多机构都预测今年二季度英国经济将大幅萎缩。在此情况下，各界对于“解封”的呼声越来越高。英国政府此次公布路线图，既是对疫情走向的乐观判断，也是对早日恢复经济呼声的回应。

“解封”将大致分三步。第一步涉及特定行业复工复产及户外活动等内容：从5月13日起，不能在家工作的人，比如建筑和制造业工人，在严格遵守“保持社交距离”规定的前提下可以返回工作岗位，但应尽量避免乘坐公共交通工具；民众也可以在“保持社交距离”的前提下在户外停留更长时间。第二步最早可能从6月1日开始，逐步恢复商店营业，小学生分阶段返校。第三步最早可能在7月实施，在有条件的前提下，重开餐饮、酒店等服务业和其他公共场所。

英国还推出了新冠肺炎疫情警示系统，将疫情的风险分为五个警报等级，一级代表疫情结束，五级代表疫情传播迅速、医疗系统过载。目前，英国每日入院的患者和死亡病例人数均呈下降趋势，处于四级向三级过渡的阶段。如果疫情进一步得到控制，警示级别将继续降低。

政府表示，在公共交通工具以及其他无法保持社交距离的封闭场所，民众应遮盖口鼻，鼓励人们自制口罩，以减轻医疗部门的防护用品短缺压力。这是英国政府自疫情发生后首次明确要求民众佩戴口罩或遮盖口鼻。

“路线图”目前只适用于英格兰。苏格兰、威尔士和北爱尔兰的“解封”措施将由当地政府自行决定。苏格兰首席大臣尼古拉·斯特金表示，目前，新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，现阶段“解封”风险过大，苏格兰将继续保持“封锁”状态，并呼吁“除非重要原因不要出门”。威尔士和北爱尔兰的领导人也表示，他们将坚持现有“留在家中”的指示。

不少英国工商界人士呼吁，应把握好遏制疫情二次暴发与重启经济之间的平衡，分阶段逐步实现经济重启。约翰逊在议会下院接受质询时表示，只要人们遵守相关规则，英国可依据路线图逐步“解封”，不会引发疫情第二波高峰。

（本报伦敦5月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 16 版）

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