多国积极应对“超高龄社会”挑战（国际视点）

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人口老龄化是社会发展的重要趋势。随着老龄化程度持续加深，世界一些相关国家和地区经济社会发展受到的影响越来越明显。意大利、德国、法国、日本等国推出多项政策措施，以期缓解老龄化加速带来的负面冲击。

韩国媒体日前援引官方数据报道称，韩国预计在2024年迈入“超高龄社会”。全球现有日本、意大利、德国、瑞典和法国5个国家已经进入“超高龄社会”，到2024年预计将新增韩国、加拿大和英国等国。专家指出，人口快速老龄化对经济社会发展具有深远影响，挑战与机遇并存，需要采取更多措施积极应对。

人口老龄化进程提速

按照联合国的定义，当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时，意味着整个国家或地区进入了“老龄化社会”；比例达到14%即进入“深度老龄化社会”；20%则进入“超高龄社会”。目前，全球老龄化问题较严重的国家主要集中在欧洲地区，部分新兴市场国家的老龄化进程也在加快。

调查显示，过去15年来，欧盟国家65岁及以上所占人口比例都出现不同程度的增加。2018年，这一比例上升至19.7%。目前，意大利是全欧洲人口老龄化最严重的国家：年轻人比例全欧洲最低，而65岁以上的老年人口比例高于其他任何欧盟成员国，截至2018年为22.6%；在德国，2018年65岁及以上人口的数量超过1770万，占总人口的21.4%；截至2020年1月1日，法国总人口中65岁以上人口比例为20.5%。

欧盟统计局的最新预测显示，2050年欧盟65岁及以上人口比例将达到28.5%，其中意大利和德国将上升至33.8%和29.4%，法国为25.6%。“欧洲是人口老龄化形势最为严峻的地区，高龄或超高龄人口在未来几十年将更加庞大，对相关国家造成巨大影响。”芬兰经济学家蒂莫·希沃宁指出。

在亚洲，日本和韩国的老龄化问题也日趋严重。根据日本总务省近日公布的人口估算数据，日本65岁以上人口比例已经升至28.4%；韩国统计厅的数据显示，今年3月，韩国65岁以上人口比例为15.8%，呈现持续上升趋势。在生育率持续低迷、国民预期寿命延长等多重因素影响下，专家认为韩国可能于2024年迈入“超高龄社会”。

对经济社会造成冲击

人口老龄化给多国带来巨大经济社会影响。由财政失衡、劳动力短缺等引发的问题层出不穷，一些发达国家的高福利制度也受到考验。巴黎索邦大学人口地理学家洛朗·查拉德认为，老龄化的冲击主要体现在劳动力供给减少、生产率降低等经济影响，以及对社会基本公共服务、家庭养老等造成压力。

以法国为例，人口老龄化导致养老金、卫生保健等支出快速增加。截至2019年10月，法国退休人数达1450万。而法国养老金体系赤字严重，2018年为29亿欧元，按现状预计2025年将达到79亿至172亿欧元之间。法国媒体指出，法国在民众退休保障上的开支已经占到国内生产总值的14%，远高于经合组织成员国8%的平均水平。由于人口老龄化、生育率低，现收现付制的退休制度使得法国政府不断通过大量注资来维持国家养老金账户的正常运行，给政府财政造成沉重负担。

人口老龄化对劳动力市场的冲击更为直接。德国“预测”咨询公司今年年初发布人口预测报告显示，到2030年，德国退休老人将增加300万人，而社会劳动力会减少380万。护理人员的短缺也随着老龄化发展更为突出。

韩日两国都面临日趋严重的农村老龄化问题。韩国65岁以上的农村老龄人口占整个农村人口的46.6%，是全国老龄人口比率的3倍。据日本农林水产省统计，2019年日本总人口中65岁以上人口比例为28.2%，而日本农村65岁以上老年人口比例高达45.2%。

韩国开发研究院不久前发布的报告显示，老龄化问题导致韩国经济发展活力下降、福利负担加重，最终将给韩国整体经济带来负面影响，导致韩国的经济平均增长率在2050年之前下跌至1%。上世纪90年代日本经济泡沫破灭之后，经济长期处于停滞状态。分析认为，日本少子老龄化问题加剧了经济的低迷，直接导致企业投资减少、内需不振、通货紧缩等一系列经济社会问题。

“许多国家的人口老龄化是不可避免的，但其对经济的不利影响可以减轻甚至逆转。”法国国家科学研究中心研究员阿兰·贝朗热认为，维持老年劳动力供给、提高青年劳动力质量、加强移民融入等政策措施可以在一定程度上缓解政府养老金支出压力和劳动力短缺问题。

“银发经济”助力化危为机

为应对老龄化问题，多国相继推出一系列改革政策。德国已经将退休年龄延长至67岁，并将在2021年引入基本养老金制度。德国政府还在积极推动税收改革等措施，以扩大政府财政来源，补贴养老金缺口。

法国政府于去年9月发布《退休制度改革白皮书》，希望以单一积分制体系推动建立统一养老金体系，不过仍面临阻力。

意大利政府上调了退休年龄并提高养老金领取资格的年龄，还通过帮助老年人再就业等方式缓解劳动力缺口。

韩国政府也在积极探讨延长退休年龄从60岁至65岁，同时通过扩大育儿补助等努力提高生育率。

面对“超高龄社会”挑战，不少国家抓住机遇大力发展“银发经济”。涉及老年人健康、休闲、服务等多领域的企业不断涌现，许多商家针对老年群体的消费需求推出新产品，例如老年人专用的电子产品、旅游线路等。目前，“银发经济”每年可为法国带来超过560亿欧元的收入，创造超过30万个就业岗位。

“从另一个角度来看，老年群体的新需求也蕴含着巨大商机和市场潜力。”法国《世界报》分析称，“银发族”消费需求大、消费能力强，“银发经济”将为国家经济增长注入动力，也有助于应对财政失衡等问题，应该努力化危为机。

（本报巴黎、首尔5月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)