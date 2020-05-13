中几携手再战疫（大使随笔）

5月初的几内亚，旱季渐远，雨季将至。席卷全球的新冠肺炎疫情仍在蔓延，给当地本就脆弱的公共卫生体系造成严重冲击，几内亚政府和民众对抗疫援助的期待如同“久旱盼甘霖”。日前，中国政府向几内亚政府援助一批紧急抗疫物资，几方对此深表感谢，称赞中国人民是几内亚人民的可靠朋友。

几内亚是第一个同中国建交的撒哈拉以南非洲国家。建交60多年来，两国始终患难与共、守望相助，结下了坚如磐石、牢不可破的深厚友谊。特别是在公共卫生领域，双方长期开展友好交流，不断推进务实合作，书写了中几、中非关系史上的一段又一段佳话。

2014年，埃博拉病毒肆虐几内亚，中方率先驰援，为国际社会帮助几内亚战胜疫情发挥了重要引领和推动作用，几内亚各界对此铭记在心。在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，孔戴总统致函习近平主席，高度评价中方抗击疫情取得显著进展，相信中国政府和人民定能早日战胜疫情。几内亚政党、机构、友好人士等纷纷通过各种形式向中方表达慰问和支持。近期，新冠肺炎疫情在几内亚呈迅速蔓延之势，中方对此感同身受。中国政府、企业、民间机构等第一时间行动起来，积极提供紧缺物资，及时分享防控经验，打响又一场帮助几内亚抗疫的阻击战、攻坚战、协同战。

病毒没有国界，疫情不分种族。面对日益上升的非传统安全威胁，任何一个国家都难以独善其身，保持团结、增进互信、加强协作才是人间正道。然而前一段时间，一些不实消息对中非关系造成了一定负面影响，更有别有用心之人捏造不利于中几关系的视频和文章，公然破坏中几友谊。几方有识之士对此坚定予以回击。几内亚外长杜尔表示，几中互为全面战略合作伙伴，两国关系堪称非中关系典范，几方理解并支持中方为防止疫情反弹所作的不懈努力。几内亚驻华大使称赞中国政府应对疫情有力，为全球疫情防控树立了榜样，表示将督促指导几内亚在中国侨民遵守中方的防控举措，配合中方做好疫情防控。几内亚国家电视台在黄金时段新闻中全文播报中国驻几内亚大使馆新闻声明，以正视听，当地主流媒体亦积极转发声援。

中国为抗击新冠肺炎疫情采取了最全面、最严格、最彻底的举措，致力于维护所有人员的生命健康安全，对外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的污名化、差异化做法。中非友谊没有受到也不会受到一时一事影响。

危机当前，中国人民与几内亚人民休戚与共。继并肩击退埃博拉疫情后，中几再度携手共战新冠病毒，共克时艰，谱写共建人类命运共同体的新篇章。

（作者为中国驻几内亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)