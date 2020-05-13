“共同打造埃中经贸合作示范性平台”（患难见真情 共同抗疫情）

西电埃及的当地员工正在进行500千伏高压开关控制单元的装配工作。

本报记者 曲翔宇摄

从埃及首都开罗老城区出发，驱车两个多小时就来到位于红海之滨、苏伊士运河之畔的中埃·泰达苏伊士经贸合作区（简称合作区）。这里是中埃产能合作的重要平台，也是两国共建“一带一路”标志性项目。

合作区分为起步区和扩展区，目前起步区全部建设开发完成，扩展区一期已正式移交并完成基础设施建设。疫情期间，合作区招商引资“不掉线”，在做好疫情防控的同时，以“不见面”招商的方式，推动意向项目洽谈、签约服务，与中埃多家企业签订了合作协议。

“借鉴中国防疫经验，确保生产正常进行”

负责防疫物资采购、跟踪埃及国内的疫情形势变化、关注园区员工健康状况……阿米娜最近非常忙碌。她是合作区管委会人力资源部经理，“中国企业非常重视疫情防控工作，采取了一系列严格措施。我们借鉴中国防疫经验，确保生产正常进行。”

巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（简称巨石埃及），年产20万吨玻璃纤维，使埃及成为世界第三大玻璃纤维生产国，实现高额出口创汇。

经过体温检测、物品消毒后，记者进入巨石埃及的生产车间。车间内，每名工人都佩戴口罩，保持安全距离有序工作。“我们制定了疫情防控应急处置预案，对员工进行防疫培训，并准备了充足的防疫和生活物资。”巨石埃及总经理助理王剑飞说，公司近2000名员工中有98%在当地招聘，确保员工的健康是企业当下工作的重中之重。

“埃及卫生部委员会一行来合作区检查时，对我们的疫情防疫工作表示高度肯定。”合作区负责人刘爱民说，疫情初期，合作区就迅速制定防控方案，与入驻企业一道，通过信息上传下达、强化物资供应、加强人员培训管理、落实消杀日查，加强联防联控等措施。

“感谢中国技术为埃及电力电网建设作出的贡献”

“以前，这类输变电设备全靠从欧洲进口。公司成立后，代表世界领先水平的技术和产品在埃及落地，实现本土化生产。”中埃合资的西电—EGEMAC高压电气有限责任公司（简称西电埃及）车间内，当地员工阿什拉夫·穆斯塔法正在调试设备。该公司由中国西电集团所属的中国西电电气股份有限公司与埃及EGEMAC公司合资设立，面向埃及等中东北非区域市场，生产高压开关、电力变压器等输变电设备，目前是中东北非地区唯一能够制造500千伏超高压电力变压器和高压开关设备的企业。

“中国企业非常重视人才属地化建设，为埃及员工提供系统性教育培训，并选派员工到中国进修。”阿什拉夫是当地一名从农村走出来的大学生，刚踏入电力行业时，面对全新的工作环境和陌生的领域很不适应。在中国师傅指导下，从电力安全方面相关知识、电工基础知识、供电行业规则等入手，阿什拉夫一步步成长为技术骨干，现在担任西电埃及生产制造部部长。“从中国师傅那里学到的技能让我快速成长，我先后3次被派往中国参加培训、实习。现在，我也愿意把自己学到的知识和经验传授给更多同事。”

据悉，公司里埃及员工占比超过90%。目前，西电埃及承建和参与完成18个变电站成套工程项目，为20多个变电站提供66千伏至500千伏电力变压器、高压开关、避雷器等输变电设备。去年，该公司实现超过15亿埃镑（1埃镑约合0.45元人民币）的销售收入。

“与中国同事一起奋斗，我们共同为埃及经济社会发展贡献力量。”从最初的几名员工到如今的200多名中埃同事，阿什拉夫感慨道：“感谢中国技术为埃及电力电网建设作出的贡献。每当公司完成一个项目，我都自豪地告诉亲友们，这里有我的一份汗水与心血。”

“欢迎更多中国企业前来洽谈合作”

熙熙攘攘的开罗街头，不时有骑着“大运”摩托车的年轻人驶过。此前，埃及经销商主要从中国进口“大运”摩托车进行销售，如今大运集团把分公司开到了埃及。大运埃及公司是第一家入驻合作区扩展区的企业，从事摩托车、电动车、商用车研发、制造、销售和服务。

“入驻合作区，既能带动埃及当地经济发展，也有助于中国企业走向国际市场，双方实现互惠互利、合作共赢。”在大运埃及公司负责人山峰看来，埃及地理位置辐射中东和非洲其他国家，运输成本相对较低、市场反应时间更有利。从2019年7月开始，公司陆续招聘了200多名当地员工，进行业务培训并启动生产。预计产品开始销售后，将为当地创造200多个就业岗位。

“合作区一直在苏伊士运河经济区建设、开拓中发挥着引领作用，并与周边一系列重大工程互为配套，为苏伊士运河走廊经济带整体发展作出重要贡献。中国企业在其中起到重要作用。”埃及苏伊士运河经济区主席扎基表示。

合作区旁的艾因苏赫纳港，距苏伊士运河南入口约40公里，是尼罗河和红海航运重要的中转站。中国港湾2018年2月中标该港第二集装箱码头项目。疫情期间，项目防疫建设两不误，已基本建成并实现靠港。该项目岸线长1350米，建成后水深达17米，最大可停靠20万吨货船。

据悉，截至2019年底，合作区共吸引85家企业入驻，实际投资额超过10亿美元，累计销售额超过17亿美元，上缴东道国税费超1亿美元，直接解决就业约4000人，带动就业4万人。刘爱民表示，未来随着越来越多企业的入驻，合作区将形成乘用车板块、纺织板块、建材板块、化工板块等四大主导产业为集聚效应的产业“园中园”模式。

“我们将在政策等方面提供更多投资便利，欢迎更多中国企业前来洽谈合作。”扎基表示，随着埃及“苏伊士运河走廊开发”发展战略与共建“一带一路”深入对接，埃中协同发展路径不断拓宽，充满活力的合作区已成为促进两国产能等多领域合作的重要平台。“我们乐见越来越多的两国企业入驻合作区，在共建‘一带一路’框架下开展更多合作，共同打造埃中经贸合作示范性平台。”

（本报开罗5月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)