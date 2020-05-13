人民网>>国际

“共同打造埃中经贸合作示范性平台”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻埃及记者  周  輖  曲翔宇

2020年05月13日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　西电埃及的当地员工正在进行500千伏高压开关控制单元的装配工作。
　　本报记者 曲翔宇摄

 

　　从埃及首都开罗老城区出发，驱车两个多小时就来到位于红海之滨、苏伊士运河之畔的中埃·泰达苏伊士经贸合作区（简称合作区）。这里是中埃产能合作的重要平台，也是两国共建“一带一路”标志性项目。

　　合作区分为起步区和扩展区，目前起步区全部建设开发完成，扩展区一期已正式移交并完成基础设施建设。疫情期间，合作区招商引资“不掉线”，在做好疫情防控的同时，以“不见面”招商的方式，推动意向项目洽谈、签约服务，与中埃多家企业签订了合作协议。

　　“借鉴中国防疫经验，确保生产正常进行”

　　负责防疫物资采购、跟踪埃及国内的疫情形势变化、关注园区员工健康状况……阿米娜最近非常忙碌。她是合作区管委会人力资源部经理，“中国企业非常重视疫情防控工作，采取了一系列严格措施。我们借鉴中国防疫经验，确保生产正常进行。”

　　巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（简称巨石埃及），年产20万吨玻璃纤维，使埃及成为世界第三大玻璃纤维生产国，实现高额出口创汇。

　　经过体温检测、物品消毒后，记者进入巨石埃及的生产车间。车间内，每名工人都佩戴口罩，保持安全距离有序工作。“我们制定了疫情防控应急处置预案，对员工进行防疫培训，并准备了充足的防疫和生活物资。”巨石埃及总经理助理王剑飞说，公司近2000名员工中有98%在当地招聘，确保员工的健康是企业当下工作的重中之重。

　　“埃及卫生部委员会一行来合作区检查时，对我们的疫情防疫工作表示高度肯定。”合作区负责人刘爱民说，疫情初期，合作区就迅速制定防控方案，与入驻企业一道，通过信息上传下达、强化物资供应、加强人员培训管理、落实消杀日查，加强联防联控等措施。

　　“感谢中国技术为埃及电力电网建设作出的贡献”

　　“以前，这类输变电设备全靠从欧洲进口。公司成立后，代表世界领先水平的技术和产品在埃及落地，实现本土化生产。”中埃合资的西电—EGEMAC高压电气有限责任公司（简称西电埃及）车间内，当地员工阿什拉夫·穆斯塔法正在调试设备。该公司由中国西电集团所属的中国西电电气股份有限公司与埃及EGEMAC公司合资设立，面向埃及等中东北非区域市场，生产高压开关、电力变压器等输变电设备，目前是中东北非地区唯一能够制造500千伏超高压电力变压器和高压开关设备的企业。

　　“中国企业非常重视人才属地化建设，为埃及员工提供系统性教育培训，并选派员工到中国进修。”阿什拉夫是当地一名从农村走出来的大学生，刚踏入电力行业时，面对全新的工作环境和陌生的领域很不适应。在中国师傅指导下，从电力安全方面相关知识、电工基础知识、供电行业规则等入手，阿什拉夫一步步成长为技术骨干，现在担任西电埃及生产制造部部长。“从中国师傅那里学到的技能让我快速成长，我先后3次被派往中国参加培训、实习。现在，我也愿意把自己学到的知识和经验传授给更多同事。”

　　据悉，公司里埃及员工占比超过90%。目前，西电埃及承建和参与完成18个变电站成套工程项目，为20多个变电站提供66千伏至500千伏电力变压器、高压开关、避雷器等输变电设备。去年，该公司实现超过15亿埃镑（1埃镑约合0.45元人民币）的销售收入。

　　“与中国同事一起奋斗，我们共同为埃及经济社会发展贡献力量。”从最初的几名员工到如今的200多名中埃同事，阿什拉夫感慨道：“感谢中国技术为埃及电力电网建设作出的贡献。每当公司完成一个项目，我都自豪地告诉亲友们，这里有我的一份汗水与心血。”

　　“欢迎更多中国企业前来洽谈合作”

　　熙熙攘攘的开罗街头，不时有骑着“大运”摩托车的年轻人驶过。此前，埃及经销商主要从中国进口“大运”摩托车进行销售，如今大运集团把分公司开到了埃及。大运埃及公司是第一家入驻合作区扩展区的企业，从事摩托车、电动车、商用车研发、制造、销售和服务。

　　“入驻合作区，既能带动埃及当地经济发展，也有助于中国企业走向国际市场，双方实现互惠互利、合作共赢。”在大运埃及公司负责人山峰看来，埃及地理位置辐射中东和非洲其他国家，运输成本相对较低、市场反应时间更有利。从2019年7月开始，公司陆续招聘了200多名当地员工，进行业务培训并启动生产。预计产品开始销售后，将为当地创造200多个就业岗位。

　　“合作区一直在苏伊士运河经济区建设、开拓中发挥着引领作用，并与周边一系列重大工程互为配套，为苏伊士运河走廊经济带整体发展作出重要贡献。中国企业在其中起到重要作用。”埃及苏伊士运河经济区主席扎基表示。

　　合作区旁的艾因苏赫纳港，距苏伊士运河南入口约40公里，是尼罗河和红海航运重要的中转站。中国港湾2018年2月中标该港第二集装箱码头项目。疫情期间，项目防疫建设两不误，已基本建成并实现靠港。该项目岸线长1350米，建成后水深达17米，最大可停靠20万吨货船。

　　据悉，截至2019年底，合作区共吸引85家企业入驻，实际投资额超过10亿美元，累计销售额超过17亿美元，上缴东道国税费超1亿美元，直接解决就业约4000人，带动就业4万人。刘爱民表示，未来随着越来越多企业的入驻，合作区将形成乘用车板块、纺织板块、建材板块、化工板块等四大主导产业为集聚效应的产业“园中园”模式。

　　“我们将在政策等方面提供更多投资便利，欢迎更多中国企业前来洽谈合作。”扎基表示，随着埃及“苏伊士运河走廊开发”发展战略与共建“一带一路”深入对接，埃中协同发展路径不断拓宽，充满活力的合作区已成为促进两国产能等多领域合作的重要平台。“我们乐见越来越多的两国企业入驻合作区，在共建‘一带一路’框架下开展更多合作，共同打造埃中经贸合作示范性平台。”

　　（本报开罗5月12日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月13日 03 版）

 

(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved