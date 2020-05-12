中国援鄂护士与印尼同行“云端”分享抗疫经验

北京大学第三医院护理部主任李葆华等与印尼同行分享新冠肺炎患者护理经验（图片由阿里巴巴提供）

人民网雅加达5月12日电（记者徐伟）5月12日，来自中国首都医科大学附属北京朝阳医院、北京大学第三医院的护理专家和印尼170余位同行通过“云端”平台举行新冠肺炎护理策略分享交流会，分享抗疫经验，共同度过了一个特别的国际护士节。

“轻重症不同类型患者的护理策略怎么做？”“病人心里干预如何进行？”“如何确保医护人员安全？”……短短2小时的交流，由北京朝阳医院护理部主任高凤莉、北京大学第三医院护理部主任李葆华等带队的中方护理团队共收到印尼医护人员各类护理问题40多个，双方围绕相关问题展开了积极热烈的讨论。

据了解，这场医学交流会是全球新冠肺炎实战共享平台上举办的第十三场新冠肺炎网络研讨会，该平台由马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会、阿里健康等共同组织支持。组织方介绍说，希望通过这一平台带动中国医护分享抗疫经验，助力海外抗疫。

由于新冠肺炎患者病程复杂、且重症和危重症患者多伴有并发症，充足且专业的护理保障尤为重要。据统计，在近4.3万名援鄂医疗队员中，有2.86万名护士，占比近70%，这支队伍在新冠肺炎患者救治特别是重症和危重症患者救治上发挥了至关重要的作用。

首都医科大学附属北京朝阳医院会场（图片由阿里巴巴提供）

全程参会的印尼驻华大使周浩黎对中方医护人员及马云公益基金会等组织方表示感谢，并希望未来能够举办更多类似交流活动。当天，周浩黎特别向所有参会护士表达敬意，并祝其节日快乐。另有多位印尼方参会人员通过在线留言等方式致谢中国专家。

此次护理专场交流会举办前，全球新冠肺炎实战共享平台曾专门为印尼医生组织过新冠肺炎网络研讨会。会上，诸如前线医生如何做好防护以减少医护感染和死亡、紧急情况下的病患处理等问题的关注度较高，累计有327名印尼医生在线参会。

(责编：刘洁妍、杨牧)