外交部：中方暂停接受4家澳企业肉类产品进口申报

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在5月12日外交部例行记者会上，有记者问：据中国海关消息，中方将四家澳大利亚牛肉出口商列入禁止进口名单，但没有告知原因。外交部能否告诉我们原因是什么？

外交部发言人赵立坚表示，我们注意到有关报道。据了解，中国海关在对进口肉类产品进行查验时，连续发现澳大利亚个别企业多批次输华牛肉产品存在违反双方主管部门共同确定的检验检疫要求的情况。为保障中国消费者健康和安全，中方决定即日起，暂停接受4家澳大利亚企业肉类产品的进口申报，并已通报澳方主管部门，要求澳方全面彻底调查原因并作出整改。具体情况你可以向主管部门了解。

记者会全文如下：

国务委员兼外交部长王毅将于5月13日在北京出席上海合作组织成员国外长视频会议。

王毅国务委员将同其他成员国外长围绕抗击新冠肺炎疫情合作、国际和地区形势、上合组织下步发展等议题进行深入讨论。

法新社记者：针对有报道称中方希望与美方重新磋商新的经贸协议，美国总统特朗普昨天表示，他不想这么做。请问中方是否有新的磋商计划？

赵立坚：中美达成第一阶段经贸协议，有利于中国，有利于美国，有利于全世界。双方应秉持平等和相互尊重的原则，共同落实好协议。

中美经贸高级别磋商双方牵头人于5月8日举行了通话。双方都表示，应努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件，推动取得积极成效。

澳大利亚广播公司记者：据中国海关消息，中方将四家澳大利亚牛肉出口商列入禁止进口名单，但没有告知原因。外交部能否告诉我们原因是什么？中国驻澳大使此前曾提到，中国民众对澳大利亚正推动对疫情源头的“独立国际审议”表达不满，可能不愿购买澳牛肉，外界认为这是中方对澳方的“经济胁迫”。请问这与限制澳牛肉进口是否相关？

赵立坚：我们注意到有关报道。据了解，中国海关在对进口肉类产品进行查验时，连续发现澳大利亚个别企业多批次输华牛肉产品存在违反双方主管部门共同确定的检验检疫要求的情况。为保障中国消费者健康和安全，中方决定即日起，暂停接受4家澳大利亚企业肉类产品的进口申报，并已通报澳方主管部门，要求澳方全面彻底调查原因并作出整改。具体情况你可以向主管部门了解。

至于你提到中国驻澳大利亚大使的有关表态，我想强调，中方始终坚持在相互尊重、平等相待的基础上，发展同其他国家的友好合作关系。我也建议大家仔细阅读一下中国驻澳大利亚大使接受采访的原文。中国大使的有关表态是对澳方近来的一些错误言行引起中国人民不满的担忧，也是对两国关系可能受到影响的担忧。这有什么问题吗？不知“经济胁迫”这种说法从何谈起？

至于澳方推动所谓疫情“独立国际审议”，此前我们已多次介绍了中方立场。全世界都清楚，病毒来源和传播问题需要由医学专业人士进行科学研判。利用疫情搞政治操弄只会干扰国际疫情防控合作，也不得人心。

在当前新冠肺炎疫情对世界经济造成全面冲击的情况下，中国愿同世界各国加强合作，守望相助、共克时艰，为了全人类的健康福祉作出贡献。我们也希望其他国家能够同中方一道，多做有利于国际合作和增进互信的事情，而不是说一套做一套。

路透社记者：吴钊燮称，中国大陆和世卫组织于2005年签署过一份关于台湾参与世卫组织活动的“谅解备忘录”。台媒报道称该备忘录“把台湾归于中国”。你能否提供该备忘录的更多细节？该备忘录现在是否仍对台湾地区适用？

赵立坚：对此我回应两点：

首先，世界上只有一个中国，台湾地区是中国领土不可分割的一部分。中国不需要和任何国际组织通过签署备忘录“把台湾归于中国”。

其次，关于中国政府与世界卫生组织2005年签署的谅解备忘录，这不是什么秘密。建议你上网看一下。依据相关备忘录规定，在一个中国原则下，台湾技术专家参加世卫组织技术活动是顺畅的。仅2019年到现在，已经有16批24人次台湾地区医疗卫生专家参与了世卫组织技术活动。

台湾当局当前再次就有关备忘录“炒冷饭”，不过是其借疫情搞政治操弄的又一表现，也完全是徒劳的。

澳大利亚人报记者：你能否证实，中方决定禁止进口澳大利亚个别企业的输华牛肉与澳希望对病毒源头进行独立国际审议没有关系？

赵立坚：我刚才已经非常清楚地阐述了中国政府的立场。

追问：你刚才说“利用疫情搞政治操弄不得人心”，听起来这两者之间是有关联的，不是吗？

赵立坚：我已经分别阐述了中方在这两个问题上的立场。

新华社记者：请问上海合作组织成员国在共同抗击疫情方面做了哪些工作？中方对此次成员国外长视频会议有哪些期待？

赵立坚：面对新冠肺炎疫情挑战，上合组织成员国坚定弘扬“上海精神”，积极开展抗疫合作，以实际行动践行构建人类命运共同体理念。在中方抗疫的关键时刻，其他成员国领导人向中方表达慰问和支持，并提供医疗物资援助。中方对其他成员国遭受疫情冲击也感同身受，及时提供力所能及的帮助，包括多次举办专家视频会议分享防控经验、派出多支医疗专家组或联合工作组现场交流指导、援助急需的医疗物资等，有力支持了各方抗疫。

上合组织是具有重要影响的区域性国际组织。相信各方将以本次会议为契机，增进团结协作，深化各领域合作，推动上合组织为加强国际抗疫合作、维护地区安全和发展作出应有贡献。

中央广播电视总台央广记者：据报道，阿富汗总统府消息人士11日称，阿总统加尼与阿前政府首席执行官阿卜杜拉已商定组建团结政府，双方将在未来数日签署权力分享协议。中方对此有何评论？

赵立坚：“亲望亲好，邻望邻安”。中国和阿富汗是传统友好邻邦和战略合作伙伴，我们比谁都更愿意看到阿富汗早日实现和平稳定。中方注意到上述消息，赞赏加尼和阿卜杜拉团队近期开展的积极有益对话，期待阿富汗有关方面以国家和人民利益为重，早日组建包容性团结政府，为阿富汗应对国内疫情与推进和平和解进程创造有利条件。

澳大利亚人报记者：你刚才表示病毒溯源需要由科学家和专业人士进行，而不应进行政治操弄。当前，欧盟正向世卫大会提出一项决议草案，要求对病毒来源进行审议，欧盟发言人表示对此次疫情有透彻的认识至关重要，并称中方尚未对此作出反应。中方对欧方此举持何立场？是否支持该决议草案？

赵立坚：中方赞赏欧盟为推动抗疫国际合作所作努力，也正积极参与案文磋商，希望会议通过一项内容积极的决议，向国际社会发出加强国际团结、充分调动资源、分享有益经验、合作抗击疫情的重要信号。我们希望所有成员国都本着建设性的态度参与案文磋商。

澳大利亚人报记者：欧盟与澳大利亚就该草案也进行了磋商。中方称澳方推动“独立国际审议”背后有政治因素驱使，但对欧盟决议草案却并不这么看。这是为什么？

赵立坚：这不是同一回事，请你不要把两件事放在一起作政治化解读。

昨天《环球邮报》记者问我，有多少外国驻华记者的记者证或居留证有效期不到一年。我认真地去了解了一下，目前在华常驻外国记者约有500人，其中约98%都持有效期为一年的常驻记者证和居留证件，只有极少数约2%记者的记者证或居留证有效期不到一年。

中方一直积极为外国驻华记者生活和工作提供便利和协助。外国记者申请常驻记者证延期，通常都会在10个工作日内完成。长期以来，美国驻华记者凭其有效证件可以多次往返中国，无需申请新的签证。去年一年，美国在华常驻记者出入中国超过700次。

反观美方，美方出于冷战思维和意识形态偏见，不断升级对中国媒体的政治打压和无理设限。美方长期以来对中国记者入境签证采取歧视性政策，给予其他国家和地区记者多次入境签证，但仅允许中国驻美记者单次入境，导致中方记者往往由于回国探亲就无法再回到美国。2018年以来，就有30多名中方记者的签证申请遭到美方无限期拖延甚至拒签，且中方记者在申请赴美签证时被要求提供很多额外材料。2018年12月，美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”。2020年2月，美方将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，随即又对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，变相“驱逐”60名中方媒体记者。现在美方又进一步升级对中国媒体的歧视性措施，将中国驻美记者签证停留期限限制在90天以内，这将严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动，我们对此表示强烈不满和坚决反对。

我也要强调，美国国土安全部有关声明有很多错误，它闭口不提美方上述无理打压行为，还称2018年中国“驱逐了”BuzzFeed新闻网站中国分社社长李香梅。事实是李香梅于2017年3月持临时采访签证（J2签证）来华采访，从未获得常驻记者身份，签证到期后就应离华。

我要再次强调的是，中国坚持对外开放的基本国策没有改变，也不会改变，我们始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道工作，并将继续提供便利和协助。我们反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由炮制假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。

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