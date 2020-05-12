中国驻斐济大使：指责推诿无助于全球抗疫合作

人民网苏瓦5月12日电 据中国驻斐济大使馆方面消息，日前，中国驻斐济大使钱波在当地主流媒体《斐济时报》发表署名文章《指责推诿无助于全球抗疫合作》，针对近期本地媒体转载一些西方政客的“病毒源头论”、“隐瞒论”、“赔偿论”等对中国不实指责和污名化言论进行一一批驳，并介绍中国积极推动国际抗疫合作的有关情况。全文如下：

指责推诿无助于全球抗疫合作

无任何证据表明新冠病毒是在实验室产生

关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为，这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。世界卫生组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓“实验室泄露”等说法毫无科学依据。

今年2月，来自27位公共卫生相关领域学者联合署名在英国医学期刊《柳叶刀》网站发表声明，强烈谴责那些认为新冠肺炎并非自然起源的阴谋论，他们强调，阴谋论除了制造恐慌、谣言、偏见、损害全球共同抗击该疾病的工作外，别无它用。5月1日，《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿说：“我们必须要以科学的态度来研究毒起源，不能让这样的阴谋论扰乱我们的思考，这种阴谋论造成的负面影响是很严重的。”

5月4日，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上表示，没有收到美国政府提供的任何有关新冠病毒起源的数据或证据。世卫组织重申从目前已获取的大量病毒基因序列来看，新冠病毒源自自然界。

5月4日，美国知名流行病学家安东尼·福奇日前接受美国《国家地理》杂志专访时表示，科学证据表明，全球疫情大流行背后的病毒并非源自中国的实验室。福奇表示：“随着时间推移，一切都强有力地表明（新冠病毒）来源于自然，然后跨越了物种。”福奇补充说，他也不相信另外一种关于新冠病毒的传言，即有人在野外环境中发现新冠病毒后，将其带到实验室再意外泄漏出来。

事实展现中国在抗击疫情过程中的公开透明

中国的抗疫举措是公开、透明、负责任的。中国没有任何隐瞒疫情的行为，也没有任何的延误。我们已经全面公布了疫情通报的时间线。

从1月3日起，中方开始定期向世界卫生组织以及美国等国家主动通报疫情信息。之后第2天，中美两国疾控中心负责人就进行了沟通。

1月5日，世界卫生组织首次就中国武汉出现的不明原因肺炎病例进行通报，包括风险评估和建议，并报告了中国向世卫组织通报的在武汉发生的聚集性肺炎病例患者状况和公共卫生对策。

1月12日，中国及时向世界公布了新型冠状病毒全基因组序列，为有关国家确诊、治疗及疫苗研发等提供了重要前提。

1月23日，武汉实施前所未有的“封城”，将一个1000多万人口的城市“封控”起来。这是一个惊天动地、举世皆知的行动。

1月30日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦宣布，新冠病毒疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，发出该组织最高级别警报。

1月27日起，中方开始每日组织召开国务院联防联控机制新闻发布会，截至5月5日共举办125场，回答中外媒体涉及疫情防控、医疗救治、科研攻关等众多领域的上千个问题。

疫情暴发以来，中国人民团结一心、众志成城，奋力抗击疫情，为全世界的抗疫斗争赢得了宝贵时间，也作出了重要贡献。那些指责中国不透明、不公开的声音是不公正的，是对中国人民付出的巨大牺牲的亵渎。

“政治病毒”比新冠病毒更危险

病毒是全人类共同的敌人，可能在任何时间、世界上任何地方出现。中国同世界其他国家一样，都受到了病毒的攻击，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同谋。中国是国际抗疫合作的贡献者、合作者。面对重大的公共卫生危机和传染病威胁，国际社会应当团结协作同舟共济，而不是相互指责，甚至叫嚣什么追责、索赔。

首先于法无据。国际上没有哪条法律支持向首先报告疫情的国家追责，历史上也没有这样的先例。其次于理不通。中国遭到疫情第一波冲击，付出巨大代价和牺牲遏制疫情，为全球抗疫赢得了时间，积累了宝贵经验，作出了巨大贡献，应该得到公正对待而不是责难。既然要中国赔偿既不合理也不合法，那同不法之徒敲诈勒索有什么区别？要中国赔偿无非是想把自身抗疫不力的责任转嫁到中国身上，这种“甩锅”把戏不得人心，也不可能得逞。

2009年，H1N1流感在美国大面积暴发并蔓延到214个国家和地区，导致近20万人死亡，有人要求美国赔偿吗？上个世纪80年代，艾滋病首先在美国发现并蔓延至全世界，不知道给世界上多少人造成痛苦，有谁找美国追责了吗？此外，新加坡国立大学教授马凯硕日前在接受采访时表示，2008年发生在美国的金融动荡，雷曼兄弟公司破产，最终演变成全球的金融危机，有谁要求美国为此承担后果了吗？

团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器

中国是国际社会负责任成员，尽管自身防疫任务依然艰巨，仍尽力为有需要的国家提供力所能及的帮助。中国政府设立了抗疫合作专项资金，已向150多个国家和国际组织提供了急需的抗疫物资，地方政府、慈善机构、人民团体、工商界也积极参与其中。中国为应对疫情加大科研攻关投入，毫无保留地同国际社会分享防控经验和诊疗方案，同160多个国家和国际组织召开120余场视频交流会议，向17个国家派出19支医疗专家组。中国宣布在前期向世卫组织捐款2000万美元现汇基础上，增加3000万美元现汇捐款，用于新冠肺炎疫情防控、支持发展中国家卫生体系建设等工作。

中国一直秉持人类命运共同体理念，做好自己的疫情防控，也希望某些媒体和人士放下意识形态偏见，不要用有色眼镜看待中国人民以牺牲而为国际抗疫赢得的宝贵时间。病毒没有国界，疫情不分种族。唯有团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情，维护人类共同家园。当前斐济人民正在姆拜尼马拉马总理领导下抗击疫情，我们愿同斐方同舟共济，共同早日战胜疫情。

(责编：刘洁妍、杨牧)