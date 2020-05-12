中国企业向南非伊库兰尼市政府捐赠抗疫生活物资

人民网约翰内斯堡5月12日电 （王磊）5月11日，中国企业白银有色旗下南非第一黄金集团有限公司（简称第一黄金）向伊库兰尼市（Ekurhuleni）市政府捐赠了价值10万兰特的基本生活物资。伊库兰尼市市长马西娜（Mzwandile Masina）代表市政府接收了物资捐赠，第一黄金首席发展官张永亮等出席了捐赠仪式。

马西娜市长感谢第一黄金为社区所做的贡献，并表示此次捐赠将有效缓解贫困户的生活窘境。

伊库兰尼市约有360万人口，贫困人口占到总人口的6.6％，新冠肺炎确诊病例数仅次于南非经济中心约翰内斯堡市。自新冠肺炎疫情爆发以来，南非实施了全国封锁，该市很多市民因此失去了收入来源，生活非常困难。

第一黄金捐助团队在市政府官员的陪同下还参观了食品捐赠接收中心，该中心于4月14日成立，每天为贫困家庭和无家可归者发放食品包1000余份，可以使30000余贫困人口受益。每个食品包内有面粉、大米、食用油、蔬菜、水果、罐头和卫生纸等基本生活物资，可供4口之家维持7天的基本生活。

张永亮表示，自南非出现第一例新冠病例以来，第一黄金便采取积极、主动的防疫措施，为保护所有2700多名员工健康安全，购买和配备了大量的防疫物资。目前南非矿产资源和能源部发布的疫情防控指南允许部分矿业企业50%复工，第一黄金也积极响应，确保可以进行安全生产。

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