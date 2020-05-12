巴新外长：中国在抗击疫情上取得的成就令人钦佩

人民网堪培拉5月12日电（记者 陈效卫）当地时间5月11日，中国政府援助巴布亚新几内亚新冠肺炎疫情防控物资运抵巴新首都莫尔斯比港，驻巴新大使薛冰代表中国政府向巴新外长普鲁埃奇转交抗疫物资。巴新卫生部长杰塔·王、国家紧急状态总监曼宁等出席捐赠仪式。巴新国家广播公司、EMTV电视台、《国民报》和《信使邮报》等巴新媒体记者到场报道。

薛大使表示，面对新冠肺炎疫情在全球暴发，中国和巴新始终相互支持，携手抗疫。经过艰苦卓绝的努力，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。在疫情暴发初期，巴新政府和人民给予中国大力支持。马拉佩总理致信习近平主席表达支持，并为中国抗疫举办慈善午餐会募集资金。巴新出现疫情后，中方投桃报李，大力支持巴新方开展抗疫。近期，中国政府向巴新政府捐款30万美元抗疫资金，在巴新的中资企业、华人华侨也自发组织捐款捐物支持巴新抗击疫情。今天运抵的是在第一批援助基础上的第二批援助巴新物资，包括由中国中央政府、广东省、福建省政府以及华侨华人和中资企业捐赠的11吨防护用品，充分体现了中国各级政府、各界人士对巴新抗击疫情的关心和支持。

薛大使表示，习近平主席指出，面对突如其来的新冠肺炎疫情，团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。薛大使强调，面对困难，同舟共济，携手抗疫是比金子还珍贵的情谊。巴新等发展中国家不应成为疫情防控的薄弱环节，中国政府将继续通过分享信息技术、提供医疗物资等方式支持巴新和太平洋岛国在内的发展中国家携手抗击疫情，以实际行动推动构建人类命运共同体。

普鲁埃奇外长代表巴新政府接收中方捐赠，并请薛大使转达巴新政府和人民对习近平主席以及中国政府和人民的衷心感谢。普鲁埃奇外长表示，患难见真情，此次中方再次援助巴新大量防护物资，体现了两国的真正友谊，将极大提高巴新抗击疫情能力和水平。普表示，中国在抗击疫情上取得的成就令人钦佩，中国的防控举措是成功有效的，为各国树立了标杆，是巴新等国学习的榜样。面对新冠肺炎疫情的全球性挑战，国际社会需要强有力的团结与合作，巴新支持中国在全球抗疫方面继续发挥积极作用，巴新和中国的抗疫合作也将不断加深两国政府和两国人民间的友好情谊。

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