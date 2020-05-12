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世卫组织专家：人类传染病疫情中应慎用“群体免疫”这一术语 

2020年05月12日15:22  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦5月11日电（记者凌馨）世界卫生组织专家11日警告，“群体免疫”这一术语来自兽医流行病学领域，在应用于新冠肺炎这样的人类传染病时应格外谨慎，避免置个人生命和痛苦于不顾。

　　世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在当天的例行记者会上解释说，在畜牧业中用到这一术语并做相关决定只是从“残酷”的经济学角度出发，个体动物的状况并不在考虑范围之内。将“群体免疫”这一术语应用到人类传染病相关场景时应格外谨慎，因为这可能导致无情的计算，这种计算不会将个人的生命和痛苦置于算式之内。

　　他说，“群体免疫”这一概念主要被用来计算人口中需要有多少人接种疫苗，才能达到相应的免疫效果。

　　当某一群体中约60%至70%的成员被感染并康复，疾病暴发的几率就会大大降低，这就是所谓的“群体免疫”效果。

　　瑞安说，目前基于血清抗体检测得出的流行病学研究初步结果显示，新冠病毒感染者人数占总人口比例并没有那么高，并不是有些人想象的那样：世界上多数人都被感染了，疫情很快会结束，一切可以恢复正常了。实际上，疫情结束还远得很。那些抗疫措施不足或没有采取任何措施的国家，如果以为以牺牲一些老年人为代价，就会突然神奇地达到“群体免疫”的效果，“这是非常危险的计算”。

　　他表示，相信世卫组织大多数成员都不愿意做这样的计算。负责任的国家会珍视社会里的每一个成员，尽全力保护所有人的健康，同时保障社会、经济等其他领域稳定。

(责编：崔越、燕勐)
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