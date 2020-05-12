林松添：民间外交助抗疫 推动世界认知认可认同中国

国之交在于民相亲、民相亲在于心相通。中国人民对外友好协会的主要任务，就是落实习近平总书记关于“民间外交的引领作用、公共外交的骨干作用、城市外交的桥梁作用”的定位和职责，做好民间外交的整体规划谋划、充分调动内外各方的资源和积极性，为中国人民联系连接世界各国人民搭建桥梁和平台，增进互相了解和友谊。

今年4月，中国前驻南非大使林松添履新中国人民对外友好协会会长，这是他全面开启民间外交的新起点。“这既是新领域，也是以往工作的一种延伸。”林松添说，自己长期工作在非洲一线，始终坚持一体推进官方外交和民间外交，对民间外交并不陌生。

作为民间友好使者，要找准定位和角色，坚持以利弘义，充分发挥民间外交的功能、资源和作用。“以民促官、以经促政、以地方促中央，让世界更加客观理性地认知认可认同中国。这将是我们持之以恒的努力方向。”林松添说。

中国人民对外友好协会会长林松添。人民网记者 刘洁妍摄

民间外交“硬支持”、“软助力”国际抗疫合作

当前，新冠肺炎疫情正在全世界持续蔓延，严重威胁人类生命健康安全。林松添指出，面对这场人与自然的全球战争，国际社会只有团结合作、共克时艰才是唯一正确选择。

林松添表示，国际携手应对疫情挑战，地方友好城市是展开民间外交的重要抓手。疫情暴发后，80多个国家、160多个外国友城、友好组织和国际友人纷纷第一时间给中方致函致电慰问，并慷慨捐款捐物，为中国人民战胜疫情提供了宝贵支持。

林松添介绍说，全球疫情形势逆转后，中国很多地方政府第一时间向其海外友好城市致电慰问、对接需求，及时援助或协助外方采购大量抗疫物资；视频连线分享抗疫经验；不少地方政府还派出医疗专家组到友城提供医疗援助。全国对外友协作为民间外交协调单位，积极动员各地方政府、企业和社会团体与个人，广泛筹措防疫物资；协助一些友好国家来华采购对接企业；筹集不少民企、社团捐赠，统筹支援欧洲、美国、日韩等国家。

林松添表示，疫情防控国际合作，既需要口罩、防护服、呼吸机等防疫物资的“硬支持”，也需要暖心慰问、声援支持、心灵沟通与抗疫经验分享的“软助力”。

“民间外交充分利用主体多、资源多、领域广、接地气、灵活多样等优势，在中国人民同世界各国人民之间搭建起了守望相助、共克时艰的桥梁，体现了中国人民同世界各国人民心心相通、患难与共的团结精神。”林松添说。

中国人民对外友好协会会长林松添。人民网记者 刘洁妍摄

西方抹黑中非关系显然找错了对象、选错了议题

近年来，从“新殖民主义论”到“债务陷阱论”，一些美西方媒体和政客炮制的抹黑中非合作的论调不绝于耳，最近甚至还借疫情挑拨中非关系。对此，林松添认为，种种错误论调的背后，实际上是担心害怕所致，他们不愿支持非洲实现自主可持续发展，不想做，做不了，又害怕中国助力非洲做成，在非洲的影响力快速上升，只能“吃不了葡萄就说葡萄酸”。

“西方在非洲攻击中国，显然是找错了地方，选错了议题，攻击错了对象。”林松添说，“因为在非洲大地上，每个非洲人民都能感受到中非互利合作带来的实实在在利益，看到国家发展的前景。”

中非传统友好，渊源流长。60多年风雨同舟、守望相助，结下了患难与共的兄弟情谊。进入新世纪，中国与非洲友好国家在北京共同倡议成立了中非合作论坛，开启了中非友好合作新篇章。20年来，中非共同发展硕果累累，中非合作巨轮行稳致远，林松添表示，中非合作论坛已成为增强团结合作、共商发展大计、促进共同发展的重要合作平台。

中方始终秉持真实亲诚理念和正确义利观发展对非关系与合作，从“十大合作计划”到“八大行动”，习近平总书记在两次中非峰会上提出的一揽子对非合作重大举措，已经在非洲结出了累累硕果。

林松添举例说，比如由中国提供贷款建设、连接埃塞俄比亚和吉布提两国首都的亚的斯亚贝巴－吉布提铁路项目，在促进各国互联互通方面意义重大，惠及中非人民，成效显著。另一条由中方提供贷款承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路，是肯尼亚独立以来最大的基础设施建设项目，将原本十几个小时的路程，缩短到5个小时,大大降低了沿线地区物流运输成本，带动各国企业、特别是中国的民营企业前去投资，每年助推肯尼亚GDP增长超过1.5%。

“帮助非洲实现自主可持续发展，最终实现互利共赢、共同发展，这就是中国对非合作的出发点和落脚点。”林松添说。

(责编：于洋、燕勐)