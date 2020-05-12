中国支援见证“风月同天”

用汉语拼音书写“谢谢，我爱你中国”；噙着泪水感叹“中国人，真朋友”；在阳台奏响《义勇军进行曲》，引来社区越来越多人加入，形成气势如虹的合奏……新冠肺炎疫情发生以来，中国危难时刻的真诚援助，让外国民众由衷感动。世界各地上演一幕幕感人场景，回应着中国政府和人民的深情厚谊，激发着全球携手抗疫的坚定信念。

疫情没有国界，人间自有真情。“中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。”习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上的重要讲话，既是真诚的宣言，更是有力的行动。在全球抗疫的关键时刻，“中国邮包”火速派发，“中国专家”陆续出征，“中国经验”倾囊相授……对外抗疫援助，是新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的一次紧急人道主义行动。

山川异域，风月同天。中国人民永远不会忘记，在中国抗击疫情最困难的时候，国际社会所给予的支持和帮助。江苏无锡新吴区当初收到友好城市日本丰川市捐赠的4500只口罩，在得知友城物资告急后，迅速组织返捐5万只口罩；意大利当初赠送中国4万只口罩，中国回赠达数百万只；俄罗斯曾送来200万只口罩，此后通过各种渠道收到1.5亿只来自中国的口罩；美国社会各界人士曾纷纷向中国抗疫伸出援手，现在中国已经累计向美国提供口罩超过66亿只……统计显示，中国已经或正在向150多个国家和国际组织提供急需的医疗物资援助，并积极为各国在华进行商业采购提供便利。滴水之恩，涌泉相报，这是中华民族赓续千载的优良传统，也是流淌在中华民族血脉里的道德基因。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁。真诚尊重每一个生命、全力拯救每一个病患，保护好本国人民的生命安全和身体健康离不开人道主义精神，打赢疫情防控全球阻击战同样离不开人道主义精神。疫情发生以来，向多个国家派遣抗疫医疗队、建立疫情防控网上知识中心、举行数十场专家视频会议、提供大量抗疫物资援助……中国在继续做好国内疫情防控的同时，在力所能及的范围内向有需要的国家提供援助，这是出于守望相助、同舟共济的价值理念，也体现了中国人民的善良与爱心。正因如此，中国从不会在朋友有难时袖手旁观、避而远之，更不会在伸出援手时夹杂私利、附加条件。这样的努力值得尊重，这样的付出已被历史铭记。

“我们是同海之浪，同树之叶，同园之花”。正如中国对外提供的援助物资上写的这句意大利名言，人类只有一个地球家园，各国共处“地球村”。这场突如其来的疫情警示世人，面对人类共同的敌人，没有任何国家可以独善其身。当前，抗击疫情早已不是一国一城的事情，而是维护全球公共卫生安全之战、维护人类健康福祉之战、维护世界发展繁荣之战。中国的对外抗疫援助，是秉持初心而不是收买人心，是计天下利而不是谋私利，这是中国在国际交往中坚持正确义利观的自觉行动，是践行人类命运共同体理念的责任担当。

在全球疫情大考面前，没有哪个国家可以孤军作战，没有任何地方能成世外桃源。人类是一个休戚与共的命运共同体，不是政治性的宣示，而是每天发生在我们身边的现实。只有每个国家都有效控制疫情，全球才有公共安全可言。正因如此，中国尽己所能帮助他人，愿望是真诚的，行动是自觉的。正因如此，中国将始终同各国安危与共、风雨同舟，为国际社会抗击疫情积极贡献中国智慧、中国经验、中国力量。因为我们知道，只有各方携手同心，才能实现战疫完胜。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 01 版）

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