献给国际母亲节的礼物——中国南非民间组织举办母婴防疫知识专场交流活动

5月10日，丝绸之路沿线民间组织合作网络发动成员组织北京平澜公益基金会、爱德基金会，在中国驻南非使馆的指导下，与南非全国公民组织及北京协和医学院培训中心、中南屋共同举办丝绸之路沿线民间组织合作网络系列活动母婴防疫知识专场，向南非及多个非洲国家民间组织代表分享了新冠肺炎疫情防控特别是母婴人群的健康管理经验。这是丝绸之路沿线民间组织合作网络举办的第八期防疫在线国际交流活动。

南非全国公民组织主席姆达肯先生视频致辞

南非最具影响力的非政府组织之一、南非“3+1”执政联盟成员全国公民组织（SANCO）主席姆达肯先生在致辞中表示，他十分珍惜此次视频交流机会，新冠肺炎疫情是全人类面临的前所未有的挑战，需要全球民众团结合作共同解决这个难题。中国向南非提供了诸多控制疫情的宝贵经验，对南非抗击疫情发挥了重要作用。两国参与疫情防控的民间组织应当加强交流互动，积极对话，分享各自的经验和心得体会，为更好地应对大规模传染疾病作出更大贡献。

中国驻南非大使馆、联合国儿童基金会以及南非非国大妇女联盟、南非全国公民组织、南非志愿者机构、社区新冠疫情防控阵线联盟、南非圣经公会、南非中国经贸协会等三十多家南非民间组织和医护人员代表，索马里、埃塞俄比亚、津巴布韦、斯威士兰等其他非洲国家民间组织代表，以及南非顺德联谊会等华人华侨、西开普敦大学留学生及中资企业代表等近百家机构参会。

北京协和医院妇产科主任医师马良坤主题分享

5月10日正值国际母亲节，中国医药教育协会母婴健康管理专委会主任委员、北京协和医院妇产科主任医师马良坤教授以“让我们一起做一个好妈妈——新冠肺炎疫情期间母婴人群健康管理”为主题，上海闵行区中医院急诊监护室主治医师刘小路以“新型冠状病毒肺炎的诊断与预防” 为主题展开分享。与会代表围绕孕产妇和婴幼儿是否属于易感人群、是否存在母婴垂直传播、新生儿疫苗如何接种、如何制作辅食提高婴幼儿免疫力、婴幼儿感染康复后是否有后遗症等问题开展互动。由于提问众多，问答环节由原定30分钟延长至1小时。

根据有关数据初略估计，疫情蔓延期间非洲大陆有孕产妇近2000万。南非全国公民组织国际部主任卢卡斯表示，中国抗击疫情取得了巨大成功，总结了很多宝贵的经验，感谢中方对此次分享活动的精心组织安排，期待进一步合作。南非非国大妇女联合会总书记马图巴等与会代表表示，相对于非洲几万名新冠肺炎感染者，数千万非洲孕产妇因疫情造成潜在健康问题同样值得高度关注。此次活动是她们所了解到的首次针对非洲母婴健康的交流活动，表现了一份对妇女儿童的特殊关心和照顾，令人感动，也是献给国际母亲节的最好礼物，对此表示感谢。

此前，丝绸之路沿线民间组织合作网络在黎巴嫩、尼泊尔、柬埔寨、肯尼亚、缅甸、埃及、埃塞俄比亚已经开展七期“中国民间组织参与国际疫情防控在线交流活动”。

（来源：中促会民间交流微信公号）

(责编：崔越、燕勐)