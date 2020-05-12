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中国抗疫医疗专家组抵达津巴布韦

2020年05月12日09:13  来源：新华网
 

　　新华社哈拉雷5月11日电（记者张玉亮）中国（湖南）赴津巴布韦抗疫医疗专家组当地时间11日下午抵达津首都哈拉雷。未来两周，他们将与当地医护人员共同开展新冠疫情防控工作。

　　据介绍，此次赴津专家组由国家卫健委组建，湖南省卫健委选派，成员分别来自湖南省内9个部门和单位，包括呼吸科、传染科、重症医学科、传统医药、感染控制、公共卫生、实验室检测、护理等领域共12位专家。专家组成员大多具有新冠疫情防控一线实战经验，其中有一位呼吸科中医专家。

　　湖南省人民政府向津巴布韦捐赠的医疗防护物资同机抵达。该批物资包括呼吸机、新冠病毒核酸检测试剂盒、红外线人体温度筛选仪、口罩和医用一次性防护服等。

　　专家组组长胡成平表示，中国医护人员在抗疫一线积累了不少经验，专家组希望与津巴布韦的医务工作者分享这些经验。专家组在前期沟通中已对津巴布韦疫情有了初步了解，也针对这些情况制定了相关预案，希望这些预案和建议能够为津巴布韦的抗疫贡献“中国力量”。

　　津巴布韦地方政府部长朱利·莫约代表政府对专家组的到来表示热烈欢迎和由衷感谢。他说，中国是津巴布韦的全天候伙伴，专家组的到来将帮助津巴布韦更好地抗击疫情。湖南省捐赠的医疗防护物资对津医护人员和普通民众十分重要。

　　中国驻津巴布韦大使郭少春表示，国际协调与合作是战胜疫情的重要一环，相信中津两国通过互帮互助，携手抗疫，必将共同取得抗击疫情的最后胜利。

　　专家组抵津后，将在中国驻津使馆指导下与津方交流分享抗疫经验，提供防控和诊疗指导培训。此外，专家组还将为中国驻津使馆、中资企业人员和华侨华人提供必要的防控咨询指导、防护物品和中医中药服务，并进行科普教育、防控宣传。专家组还将与周边国家的中国援外医疗队视频连线，开展医疗卫生救治相关指导和帮助。

(责编：崔越、燕勐)
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