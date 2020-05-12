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欧洲疫情严重三国逐步“解封”

2020年05月12日08:45  来源：新华网
 

　　西班牙和法国11日起将放松部分限制措施，在抗击新冠疫情同时恢复经济活动。意大利总理朱塞佩·孔特建议民众到所在大区的旅游胜地享受暑假。

　　【部分“解封”】

　　西班牙疫情相对不严重的地区11日起将放松部分限制措施，涉及全国大约一半人口。首都马德里和另一大城市巴塞罗那不在“解封”之列。

　　塞维利亚、毕尔巴鄂等部分“解封”城市的餐厅11日起可以开放一半室外座位。至多10人可以相聚，去餐厅、教堂、剧院、博物馆、健身房等场所。大型场所接待人数设限、可能需要预约。

　　西班牙3月14日宣布进入国家紧急状态，禁止民众非必要出门、关闭大部分商铺，本月4日起适当放松“居家令”、允许民众出门运动。

　　西班牙卫生部10日发布的数据显示，西班牙新增143例新冠死亡病例，是3月19日以来最少单日新增死亡人数，延续下降趋势。截至10日，西班牙累计确诊22.4万余例新冠病例，26621例死亡、13.6万余例康复。

　　法国3月17日起施行防疫限制措施，本月11日将开始部分“解封”。大约40万家企业将恢复运营，87.5万名员工复工。

　　按规定，11岁以上乘客搭乘公共交通工具时必须戴口罩，违者将被处以罚款。餐厅、酒吧和咖啡厅以外的商业场所可以重新营业。80%至85%的学校将复课。

　　政府9日发布的数据显示，法国现有22614名新冠患者在医院接受治疗。死亡病例累计26310例，新增80例，为4月上旬以来最少单日新增死亡人数。

　　【可以度假】

　　意大利总理孔特10日说，民众可以前往所在大区的旅游胜地度假。

　　他接受意大利《晚邮报》采访时说：“我们不会在自家阳台过夏天，让意大利的美景处于隔离。我们可以去享受海边、山间和美丽的城市。”

　　不过，按照意大利现行规定，没有特定理由不得跨大区旅行。孔特说，这项限制何时取消须视疫情发展而定。他同时提醒民众度假期间遵守保持距离的规定。

　　意大利3月10日起禁止全国民众非必要出行、关闭非必要商铺，5月4日进入抗疫和恢复经济并行阶段。

　　德新社报道，疫情相对不严重的西西里岛一些海滩恢复开放、游客密集，招致西西里大区首府巴勒莫市市长批评。

　　政府9日发布的数据显示，意大利现有新冠患者较前一天减少3119人，降至84842人，其中接近7万人居家隔离，13834人在医院接受普通治疗，1034人接受重症监护治疗。新冠死亡病例新增194例，累计30395例。

　　按照官方发布的数据，目前欧洲新冠死亡病例数最多的4个国家依次是英国、意大利、西班牙和法国。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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