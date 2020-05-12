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约翰逊宣布英国将适度放宽防疫限制

2020年05月12日08:44  来源：新华网
 

　　英国首相鲍里斯·约翰逊10日宣布将适度放宽防疫限制，鼓励部分人员复工、允许民众从13日开始外出活动以及允许一些低年级学生6月初返校等。

　　约翰逊当天发表电视讲话时说，“现在还不是结束封锁的时候”，“然而，我们也必须认识到，抗疫令我们的生活付出巨大代价”，政府将逐步调整防疫措施，宣布放宽限制是“迈出谨慎的第一步”。

　　约翰逊说，“应该积极鼓励那些无法居家办公的人，如建筑业或制造业人员”本周重返工作岗位。另外，从13日开始，政府将取消每天一次户外活动的限制，允许民众“无限次”外出活动，他们可以在公园享受日光浴、开车去海滩、打高尔夫球或网球等，但仅限于和家庭成员同行。

　　同时，约翰逊强调必须“保持社交距离”，比如外出工作的人应选择步行或骑自行车，尽量不要使用公共交通上下班；在公园等户外场所与人保持2米以上距离等。“对违反规则的少数人”将加重罚款。

　　约翰逊还列出今后几个月“重启社会路线图的第一个方案”，包括可能开放的商店，以及最早在6月1日允许部分低龄儿童重返学校。他希望，酒店行业和更多公共场所能在一个月后恢复营业。

　　约翰逊说，逐步解封建立在科学、数据和公共健康的基础上。“我必须再次强调，所有这些都是有条件的，一切取决于一系列重大条件。”

　　据约翰逊介绍，英国政府正在设立一套监测新冠疫情动态的预警系统。届时将按警戒级别调整防疫措施，警戒级别越低，采取的限制措施就越少。“我们将在全国范围内监测疫情发展，如果出现问题，我们将毫不犹豫地踩刹车。”

　　美联社报道，在约翰逊发表电视讲话前，苏格兰、威尔士和北爱尔兰政府已宣布延长封锁期至5月28日，要求民众继续居家抗疫。

　　英国主要反对党工党领袖基尔·斯塔默说，他担心这四个政府“朝着不同的方向前进”，而约翰逊未能提供必要的“明确共识”。

　　此前，英国政府将公共建议由“居家”更新为“保持警惕”，招致反对党和舆论批评。

　　苏格兰政府首席大臣妮古拉·斯特金说，她不理解新建议的含义，要求英国政府不要在苏格兰宣扬“含糊不清”的信息。（陆爱华）（新华社专特稿）

　　

(责编：崔越、燕勐)
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