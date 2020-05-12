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少发钱多征税 沙特也要“省着花”了

2020年05月12日08:38  来源：新华网
 

　　在新冠病毒疫情和低油价双重打击下，中东产油富国沙特阿拉伯不得不采取财政紧缩政策。沙特国家通讯社11日报道，沙特将从6月1日起暂停向政府雇员发放生活成本补贴，从7月1日起增值税税率提高10个百分点至15%。

　　【受创“补血”】

　　国际油价今年以来震荡下行，主要产油国就是否减产产生分歧。沙特3月突然宣布大幅增产原油，随后原油价格开始新一轮暴跌。4月疫情冲击导致供需进一步失衡，原油期货价一度跌成负值。

　　路透社分析，沙特作为最大原油出口国，其经济支柱石油收入受损严重。同时，政府采取的疫情防控措施可能制约穆罕默德·本·萨勒曼王储发起的经济改革实施速度和规模。改革的主要目的之一是使沙特经济多元化、减少对石油收入的依赖。

　　沙特第一季度的财政数据显示，财政支出超过收入，出现90亿美元预算赤字。

　　现实掣肘下，沙特再“财大气粗”，也不得不“省着点花”。

　　沙特通讯社援引财政大臣穆罕默德·贾丹的声明说：“这些措施令人难受但有必要，目的是为了维持中长期的财政和经济稳定……尽可能以最小代价挺过这场空前的新冠疫情危机。”

　　贾丹承认，沙特的非石油收入受到经济活动停滞与疲弱的影响，而医疗卫生领域和刺激经济项目的“计划外”支出上升，“这些挑战导致政府收入减少，公共财政承受极大压力，难以在不影响中长期经济发展的情况下维持运转，需要更多地削减支出并采取措施支持非石油收入的稳定性。”

　　路透社报道，沙特中央银行的外汇储备3月份降至2011年来最低水平，降幅创至少20年来最高纪录。第一季度非石油收入340亿美元，比去年同期减少24%，拖累整体财政收入降低22%。

　　11日早些时候，国有石油企业沙特阿美宣布大幅下调5月国内汽油价格，即刻生效：91号汽油每升价格从1.31里亚尔（1里亚尔约合1.9元人民币）下调至0.67里亚尔，95号汽油每升从1.46里亚尔降至0.82里亚尔。

　　【停发补贴】

　　沙特已经取消或暂停部分政府机构的运营和资本项目支出，还暂停总计266亿美元拨款，涉及“愿景2030”改革计划数个项目和其他一些大型投资项目。

　　声明还说，政府已组建一个委员会，研究针对公共部门雇员和承包商的财政补贴项目，并在30天内向政府提出政策建议。这意味着那些为政府服务的人员原先享有的丰厚福利可能部分被“砍”。

　　沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹2018年下令向每一名政府雇员每月支付1000里亚尔（约合267美元)补贴，作为政府调高国内汽油价格、开征增值税而推高生活成本的补偿。截至去年12月的政府数据显示，大约150万沙特人受雇于政府部门。

　　路透社3月曾援引沙特消息人士的话报道，各政府机构被要求递交各自削减预算提案，削减幅度至少20%。

　　这是沙特政府近年来第二次被迫采取严厉财政紧缩政策。2015年底，油价从高峰跌落，沙特为减少支出，大刀阔斧削减政府雇员奖金红利、加班费等福利。

　　在社交媒体“推特“上，一些政府支持者表示愿意配合紧缩政策，“艰难的日子，我们必须与我们的领导人站在一起”。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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