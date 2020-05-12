普京下令俄罗斯主要行业12日起复工复产

人民网莫斯科5月11日电（记者 张光政） 俄罗斯总统普京5月11日在卫生防疫工作会议上表示，在全国所有行业实行的“非工作日”于5月11日到期，抗击疫情的斗争会继续下去，不允许出现停顿或后退。从5月12日起，可以开始为主要行业的企业复工复产创造条件，其中包括建筑业、农业、通信业、能源和采矿业。普京指出，在上述行业有大量的人员就业。这些行业企业的工作不需要直接与消费者接触，这就意味着在遵守所有卫生规定的情况下实行低风险的复工复产是可能的。

普京指出，不能一下子解除限制性措施，应小心谨慎地逐步为这一制度松绑。他指出，之前采取的措施使俄罗斯能够过渡到抗击疫情的下一时期，即开始分阶段解除限制措施的时期。这一时期有一个基本特点：这样的解除不是一下子就能实现的，需要循序渐进地小心谨慎地逐步进行。

普京决定采取一揽子扶助本国公民和扶持国民经济的措施，之前采取的措施将会保留。他还责成俄罗斯联邦政府和地方政府、工商界一起于6月1日前制定在全国范围内恢复经济的计划。

普京3月25日在面向全体俄罗斯国民发表的电视讲话中宣布，从3月30日至4月5日实行带薪非工作日制度，随后分别于4月2日和4月28日两次宣布延长这一制度，直到5月11日。

世卫组织驻俄罗斯代表武伊诺维奇10日表示，俄罗斯境内的新冠传染病疫情的传播可能已经到达顶峰，在往“高原区”过渡时会伴随新冠肺炎患者死亡率的增长。另据俄官方于当地时间11日上午公布的数据，俄单日新增新冠肺炎确诊病例11656例，累计确诊221344例。

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