世卫组织呼吁各国警惕新冠疫情反弹

新华社日内瓦5月11日电（记者陈俊侠 李叶）随着多国近期逐步放松新冠疫情管控措施，世界卫生组织11日呼吁各国保持对病毒的警惕，以便在出现病例回升时迅速采取控制措施。

世卫组织总干事谭德塞当天在视频新闻发布会上说，相关检测表明，只有少数人体内携带新冠病毒抗体，这意味着大多数人仍易感染该病毒。世卫组织正在与各国政府密切合作，确保关键的公共卫生措施得以实施，以应对放松管控措施带来的挑战。在疫苗被研制出来之前，全面管控措施是应对病毒最有效的方法。

他说，世卫组织之前曾发布指南，概述各国在放松管控措施之前应就三个关键问题做到心里有数：首先，疫情是否得到控制；其次，医疗保健系统能否应对放松管控措施后可能出现的疫情反弹；第三，公共卫生监控系统是否有能力检测和追踪确诊病例以及密切接触者，并掌握疫情进展。

谭德塞说，决策者在决定学校是否以及如何复课前应考虑以下关键因素：首先，对新冠病毒在儿童之间的传播状况和儿童感染病毒的严重程度有清晰认识；其次，考虑学校周边新冠疫情是否严重；第三，了解学校预防和管控疫情的能力如何。

他表示，新冠疫情暴露了全球医疗设备分布不均的缺陷。世卫组织将于12日启动“技术获取伙伴关系”，以增加发展中国家在当地生产重要卫生产品（如口罩和呼吸机）的数量。这种新的伙伴关系是团结互助的又一很好案例，它旨在确保最新的卫生创新技术能够运用于最需要的社区。

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