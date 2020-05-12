人民网>>国际

意大利新冠重症病例两月来首次降至千例以下

2020年05月12日08:24  来源：新华网
 

　　新华社罗马5月11日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门11日发布的数据显示，意大利当天新增新冠确诊病例744例，累计确诊219814例；新增死亡病例179例，累计死亡30739例。当天重症病例降至999例，3月11日以来首次降至1000例以下。

　　数据显示，意大利当天治愈病例增加1401例，累计治愈106587例；现有患者人数比前一天减少836人，降至82488人。

　　在现有患者中，67950人在居家隔离，13539人在医院接受普通治疗，999人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少79例和28例。

　　意大利国家统计局当天发布的数据显示，今年3月，意大利的工业生产指数环比下跌28.4%，同比下跌29.3%；今年第一季度，意大利工业生产指数环比下跌8.4%，同比下跌11.3%。

　　意大利企业联合会当天发布的一份报告说，如果意大利批发、零售及服务行业到今年10月不能完全恢复正常运营，27万家企业可能倒闭，约占这些行业企业总数的十分之一。

　　为缓解疫情对企业和社会的冲击，意大利政府已安排250亿欧元的紧急救助资金，并向企业提供7500亿欧元的贷款担保。意大利政府正在讨论追加约550亿欧元的救助资金。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved