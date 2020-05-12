意大利新冠重症病例两月来首次降至千例以下

新华社罗马5月11日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门11日发布的数据显示，意大利当天新增新冠确诊病例744例，累计确诊219814例；新增死亡病例179例，累计死亡30739例。当天重症病例降至999例，3月11日以来首次降至1000例以下。

数据显示，意大利当天治愈病例增加1401例，累计治愈106587例；现有患者人数比前一天减少836人，降至82488人。

在现有患者中，67950人在居家隔离，13539人在医院接受普通治疗，999人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少79例和28例。

意大利国家统计局当天发布的数据显示，今年3月，意大利的工业生产指数环比下跌28.4%，同比下跌29.3%；今年第一季度，意大利工业生产指数环比下跌8.4%，同比下跌11.3%。

意大利企业联合会当天发布的一份报告说，如果意大利批发、零售及服务行业到今年10月不能完全恢复正常运营，27万家企业可能倒闭，约占这些行业企业总数的十分之一。

为缓解疫情对企业和社会的冲击，意大利政府已安排250亿欧元的紧急救助资金，并向企业提供7500亿欧元的贷款担保。意大利政府正在讨论追加约550亿欧元的救助资金。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

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