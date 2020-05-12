“云端生活”为经济打开新可能（环球走笔）

“在这里我们只为你演奏。”打开德国柏林爱乐乐团数字音乐厅网站，首页一行大字格外醒目。受新冠肺炎疫情影响，很多国家采取了严格的社交限制措施，音乐厅等纷纷停业。柏林爱乐乐团、维也纳国家歌剧院等选择在官网推出“云端演出”，人们可以免费观看过去的音乐会录像，也可以订阅线上现场演奏。

“云端演出”的增加，反映了当下人们一种新的生活方式。近年来，随着基于互联网技术的数字产业日益蓬勃发展，智能手机等设备正在逐渐消除虚拟与现实生活的边界。正如福布斯网站的文章所言，今天，每一项人类活动都可以有一个数字化的“双胞胎”。疫情发生后，“宅”成为很多人工作生活的常态。“云端生活”开始更大范围满足文化、娱乐、健康等深层次需要，网络观展、线上教育、网上办公、远程医疗等更加流行。美国消费者新闻与商业频道报道指出，疫情正在加速塑造经济活动、消费者习惯与科技。

“云端生活”不仅为很多人枯燥的“宅”生活带来了一抹亮色，也为世界经济打开了新的可能性。疫情给世界经济造成严重冲击。国际货币基金组织预计，今年全球经济将萎缩3%，为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的经济衰退。有分析指出，世界经济本轮衰退源自疫情引发的供给和需求同时收缩。

共抗疫情期间，各国大力发展大数据和人工智能技术。一项调查显示，截至4月底，50%的美国民众选择网购商品。在这一商机的刺激下，继早前紧急雇用10万仓储和快递员工后，美国电商企业亚马逊4月中旬宣布再追加招聘7.5万名员工，处理疫情期间激增的网购需求。随着越来越多企业选择远程办公，视频会议软件下载量大幅增长。美国流媒体公司奈飞发布的第一季度业绩报告显示，今年前3个月用户增加近1600万，是预期的两倍多。为减少接触，各领域对机器人等人工智能技术的需求也日益增加。

数字基础设施是推动“云端生活”发展的关键因素。更好抓住新产业新业态带来的新机遇，增加数字基础设施投入必不可少。世界经济论坛网站发表的文章指出，在数字技术上更具灵活性的企业，在这次疫情中所表现出的适应性也更强。这说明，投资数字基础设施建设已不是选择题，而是拓展创新发展空间的必答题。

“云端生活”带来的不仅是一种短期机遇，还是一种长期竞争力。利用“云端生活”为经济打开的新可能，在法律和政策层面创建数字友好型的投资环境，创造条件让传统企业进行数字转型，将是各国在经济层面应对疫情的有效途径之一。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)