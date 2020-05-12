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世界旅游组织下调旅游业增长预期

本报驻西班牙记者 姜 波

2020年05月12日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　联合国世界旅游组织日前发布最新《世界旅游晴雨表》预测指出，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球国际游客数量将较去年下降58%至78%，同比减少8.5亿至11亿人次，经济损失达9100亿至1.2万亿美元，影响直接与旅游业相关的工作岗位1亿至1.2亿个。世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利表示，疫情重创全球旅游业，将深刻影响世界可持续发展目标的实现。

　　据统计，截至4月底，全球83%的旅游目的地的限制举措已经实施了至少4周或更久。受此影响，2020年第一季度全球国际游客数量同比减少6700万人次，同比下降22%。亚太地区受冲击最大，国际游客数量同比下降35%，减少3300万人次。欧洲地区的国际游客数量减少2200万人次。

　　世界旅游组织指出，今年全球旅游业的发展状况将取决于各国遏制疫情的进度，以及各国旅行限制措施的持续时间。世界旅游组织对各国逐步开放边境、放宽旅行限制提出了3种不同情景的假设，并对今年全球旅游业的发展走势做出相应预测：如果各国从7月初、9月初或12月初逐步开放边境并放宽旅行限制，预计全球国际游客数量将同比分别下降58%、70%或78%。

　　随着亚洲、欧洲一些国家疫情趋于稳定，世界旅游组织专家小组预测，今年第四季度全球旅游业将出现复苏迹象，并在2021年迎来主要恢复期。境内游的复苏将快于出境游，休闲旅行的复苏将快于商务旅行。疫情对全球不同地区造成的冲击程度不尽相同，亚太地区有望率先实现复苏。西班牙酒店业联合会驻华代表安东尼奥·特义赫义洛认为，中国国内旅游业将在今年第三季度实现复苏，亚太地区其他旅游目的地有望在第三、第四季度迎来中国游客，尤其是那些疫情得到较好控制的国家。

　　世界旅游及旅行理事会认为，在彻底战胜新冠肺炎疫情前，全球旅游业需要继续采取包括保持社交距离、用非接触支付方式取代现金等严格的防疫措施，中国在这方面的经验值得借鉴。该理事会正在开展研究，为全球旅游业重启制定新的卫生安全标准和规范，供各国政府参考。

　　（本报马德里5月11日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月12日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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