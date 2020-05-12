中国政府决定向非洲三国派遣抗疫医疗专家组

本报北京5月11日电 （记者吴刚）外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上说，为支持非洲国家应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向津巴布韦、刚果（金）和阿尔及利亚三国派遣抗疫医疗专家组。

赵立坚介绍，专家组由国家卫生健康委员会组建，分别由湖南省、河北省和重庆市卫健委选派。其中，中国赴津巴布韦抗疫医疗专家组已于11日上午启程，赴刚果（金）、阿尔及利亚抗疫医疗专家组将于近日出发。

“中国与非洲是患难与共的好朋友和好兄弟。”他说，在中国疫情防控形势艰难时刻，非洲国家向中国提供了宝贵支持。当前非洲疫情形势严峻，中方感同身受，已经并将继续在力所能及的范围内向非洲国家提供各种形式的支持和帮助。

据新华社长沙5月11日电 （记者张玉洁）兄弟无远，携手同行。11日上午，应津巴布韦共和国邀请，中国（湖南）赴津巴布韦抗疫医疗专家组从湖南长沙启程，赴津协助开展新冠肺炎疫情防控工作。专家组还随机携带了由湖南省人民政府捐赠的医疗防护物资。

记者在现场看到，装有捐赠物资的部分纸箱上分别印有中英文版的“兄弟无远，携手同行”。该批物资包括呼吸机、新型冠状病毒核酸检测试剂盒、红外线人体温度筛选仪、口罩和医用一次性防护服等。

据介绍，此次赴津专家组由国家卫健委组建，湖南省卫健委选派，成员分别来自湖南省内9个部门和单位，包括呼吸科、传染科、重症医学科、传统医药、感染控制、公共卫生、实验室检测、护理等领域共12位专家。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 17 版）

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