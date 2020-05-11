原标题：不能让疫情和偏见阻断文化交流——访《杜甫》纪录片导演迈克尔·伍德

新华社伦敦5月11日电 专访：不能让疫情和偏见阻断文化交流——访《杜甫》纪录片导演迈克尔·伍德

新华社记者张代蕾

英国广播公司（BBC）近期播出单集英文纪录片《杜甫：中国最伟大的诗人》（以下简称《杜甫》），引起广泛关注。该片导演、英国历史学家迈克尔·伍德日前在接受新华社记者专访时说，这部纪录片让不少英国观众增进了对中国及中国文化的了解，他期待英中两国未来继续加强交流和合作，不要让疫情和偏见切断两国之间的文化连接。

《杜甫》一片时长59分钟，上月初在BBC播出。作为该片制作者和主持人，伍德在片中不仅盛赞杜甫是“中国最伟大的诗人”，还借哈佛大学知名汉学家宇文所安的评价，将杜甫与西方文学巨匠但丁、莎士比亚比肩，同时对中国诗歌和文化的悠久传承给予很高评价。

伍德认为，这部纪录片在英国播出“恰逢其时”，在疫情阴霾下发出微弱光芒，为西方观众提供新的视野，“让他们看到中国，去了解中国人的感受和想法”。

伍德说，纪录片播出后，他收到许多西方观众的积极反馈，“他们告诉我，很高兴能在疫情期间看到一部关于中国文化的纪录片”。还有观众向他打听英国哪里可以网购到英文版的杜甫诗集，想要趁居家隔离期间潜心阅读。

“宅家抗疫的英国人因为这部小小的纪录片而对中国产生兴趣，”伍德说，“纪录片产生了实际影响，为不同文化的人们互相理解提供了帮助，这正是我喜欢制作纪录片的原因。”

伍德曾制作并主持超过120部纪录片，包括《追寻文明的起源》《亚历山大东征传奇》《印度的故事》等。他撰稿并主持的《中华的故事》2016年在BBC等媒体播出，讲述中国从古代到改革开放的历史变迁，深受西方观众欢迎。

他说，正是在拍摄《中华的故事》期间，他意识到杜甫在中国文化史上不可替代的重要地位，这一点在西方鲜有人知，于是他萌生了为杜甫单独制作英文纪录片的想法。

去年秋天，他和拍摄团队从河南巩义出发，沿着杜甫生前足迹重走西安、成都、重庆、长沙等地，跨越半个中国，以西方人的视角和叙事方式，追述中国“诗圣”漂泊动荡、忧国忧民的一生。

伍德说，在采访拍摄中，他深刻感受到中国古老的诗歌传统仍在继续传承。“我和许多中国老百姓交谈，每个人都能和我聊杜甫。在成都杜甫草堂门前读《春夜喜雨》的小女孩，每个月都要去一次杜甫草堂的成都老人，湖南读诗会的成员，给杜甫诗作谱曲演唱的大学生们……从他们身上，我清楚看到中国优秀的传统文化一直在延续。”

在伍德看来，杜甫的诗句千古流传，是因为诗中所表达的人性最闪光的部分，比如忠诚、友谊、博爱、坚韧、良知，能够跨越语言、种族和时间。他相信，即便诗句从中文翻译到英文会损失部分意境，也不会影响西方观众的理解。

“身为纪录片导演，我深知没有哪部纪录片是完美的，唐诗的复杂性让这部纪录片更是如此。但我愿意尽力而为，向西方观众展示一些可能引起他们兴趣的内容。”他说。

除了纪录片导演，伍德还是曼彻斯特大学公共历史学教授，以及英中了解协会主席。伍德说，他在不断探寻中国文化的魅力。“我坚信文化交流能消除偏见，促进不同民族互相理解”。

谈到眼下的新冠疫情，他提到，英中之间的许多正常交流不可避免地因此中断，他非常不希望看到中西文化连接因疫情和偏见而中断。“我期待疫情尽快过去，”伍德说，“更期待我们能一起努力，搭建更多让这个世界变得更美好的文化桥梁，共同消除偏见。”

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