原标题：疫情威胁决策中枢 美抗疫工作怎么办？

新华社北京5月11日电（全球热点）疫情威胁决策中枢 美抗疫工作怎么办？

新华社记者

白宫官员10日说，因其新闻秘书确诊感染新冠病毒，牵头美国政府防疫工作的副总统彭斯未来数日将避免与他人近距离接触。此前，接近美国政府高层的白宫人员接连确诊感染新冠病毒，白宫疫情应对工作组3名关键成员已自我隔离。

分析人士认为，美国应对疫情的中枢机构自身面临疫情威胁，可能影响美国社会、商界对复工复产的预期。

【新闻事实】

上周末以来，彭斯没有现身白宫会议，居家不出，引发有关彭斯自我隔离的猜测。一名官员说，彭斯10日自愿依据疾病控制和预防中心指导意见，与他人保持距离。

不过，彭斯发言人德文·奥马利10日发表声明，称彭斯每日新冠病毒检测结果均呈阴性，目前不处于隔离状态，将继续听从白宫医生团队建议，并计划11日在白宫工作。

不愿公开姓名的美国政府消息人士披露，白宫没有让彭斯与总统特朗普“分开”的计划。

一些美国媒体担忧，白宫似乎缺少对领导人感染新冠病毒的应急预案。根据美国法律，如果总统与副总统因疾病等原因无法履职，当前居于权力第三顺位的众议院议长南希·佩洛西将代行总统职权。

疫情威胁对白宫官员造成不小心理冲击。特朗普的高级经济顾问凯文·哈西特10日表露担忧，坦言在白宫西翼工作“让人害怕”，“我待在家里会感到安全很多”。

美国有线电视新闻网援引政府消息人士的话报道，特朗普对白宫人员确诊感染深感不满，担心这将“打脸”白宫有关疫情消退、有必要复工的说辞。

【深度分析】

特朗普政府近期频繁向媒体吹风，解释重启经济的必要性，却因白宫自身面临疫情威胁而陷入窘境。

白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛10日接受美国广播公司“本周”栏目采访时遭遇尴尬提问：自称拥有“地球上最佳医疗团队”的白宫在疫情面前也脆弱不堪，怎么让美国企业“自信”地复工？

美国公共卫生界对复工普遍持谨慎态度。美国约翰斯·霍普金斯-布隆伯格公共卫生学院卫生安全中心主任汤姆·英格尔斯比说，在研发出有效疫苗前，新冠病毒不会像特朗普所说的那样逐渐“消失”。随着各地逐步复工，社交活动将增加，疫情可能重新抬头。

美国卫生统计评估研究所最新预测数据显示，如果各州逐步复工、各类限制措施松绑，人员流动将显著增加，预计美国累计新冠死亡病例到8月将升至13.7万。

这家研究所的负责人克里斯托弗·默里预计，在一些陆续“解封”的州，10天后将是日新增确诊病例“跳涨”的窗口期。

【即时评论】

综合美欧媒体和专家观点，白宫面临疫情威胁，是美国政府疫情应对混乱局面的插曲之一，可能令其抗疫决策面临更加被动的舆论境地。

首先，防范措施难称表率。美国媒体不止一次批评，特朗普和彭斯一直无视公共卫生专家建议，拒绝在公众场合戴口罩。此外，许多特工处人员在白宫执勤时不戴口罩。

其次，抗疫说辞摇摆不定。从2月驳斥病毒威胁论，到3月承认疫情严重性，再到4月挑起“注射消毒剂”争议，美国联邦政府很难向外界呈现前后一致、可信度高的防疫战略。前总统奥巴马8日罕见发声，批评当前疫情应对是“绝对混乱的灾难”。

第三，决策权威恐遭削弱。观察人士注意到，特朗普政府日益聚焦重启经济，但始终没有拿出全局性的指导方案。国会参众两院已开始填补决策真空，在病毒检测、公共卫生基金等方面推动全国战略，应对疫情长期化挑战。

【背景链接】

彭斯的新闻秘书凯蒂·米勒8日新冠病毒检测结果呈阳性。米勒还是白宫高级顾问斯蒂芬·米勒的妻子，经常与白宫疫情应对工作组沟通，并和媒体记者接触。

此外，一名在白宫为特朗普及其家庭服务的美国海军现役人员7日证实感染新冠病毒，白宫当日起将检测频率从每周一次改为每天一次。负责护卫总统、副总统及其他政要的美国国土安全部特工处目前有至少11人感染新冠病毒尚未康复，约60人正自我隔离。

因与确诊病例有过接触，白宫疫情应对工作组3名关键成员——国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇、疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德、食品和药物管理局局长斯蒂芬·哈恩，目前均处于为期14天的自我隔离状态。（记者：徐剑梅、邓仙来、陈立希、郑昊宁、惠晓霜；编辑：徐超、徐立宇、刘阳）

(责编：刘洁妍、杨牧)