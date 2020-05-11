抗击疫情亚太翻译云论坛举行

人民网北京5月11日电 （记者陈尚文）5月11日，由亚太翻译论坛联合委员会和中国翻译协会联合主办的抗击疫情亚太翻译云论坛举行。

论坛主题为“汇聚翻译力量 助力亚太抗疫”，来自中国、英国、澳大利亚、新西兰、韩国、马来西亚、缅甸、伊拉克、中国香港和中国澳门等10个国家和地区的翻译专家、学者和企业家通过网络视频方式参与研讨，就翻译工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用，以及如何更好团结亚太翻译行业合作抗疫等议题进行了交流和经验分享。

亚太翻译论坛联合委员会主席、中国外文局副局长兼总编辑高岸明在致辞中指出，全球抗疫期间，亚太翻译工作者的不懈努力为亚太各国的疫情防控提供了强有力的语言支撑，以实际行动连接起亚太抗疫信息交流的纽带，赢得了广泛的尊重与认可。高岸明强调，当前疫情影响还在持续，亚太翻译仍然是助力亚太疫情防控，化解隔阂与误解，促进各国文明交流互鉴的重要力量。对此，他向亚太翻译界提出四点建议：一是团结协作，凝聚亚太抗疫共识，保护我们共同的家园，共建人类命运共同体；二是抓住机遇，加强翻译人才队伍建设，尤其是医疗卫生领域翻译人才和应急服务翻译人才的培养；三是开拓创新，推动行业发展，利用此次危机带来的机遇进行翻译行业调整；四是加强亚太翻译论坛联合委员会机制建设，加强亚太区域内翻译机构和翻译工作者的交流互鉴和经验分享，共同推动亚太翻译的繁荣发展。

国际译联主席凯文·夸克表示，病毒无国界，疫情无偏见。疫情的快速蔓延让我们认识到，这是一场全人类共同的危机。此时此刻，我们必须团结一心，守望相助，共同应对这一全球性的挑战。长久以来，翻译工作者可能不太擅长在一些关键领域与区域内或全球的其他组织一道协作，全球疫情防控为此提供了良好契机，翻译工作者需抓住机会，凝聚共识、团结合作，在抗击新冠疫情的同时促进翻译行业发展。

中国翻译协会副秘书长、国际译联理事杨平代表本次论坛宣读了《汇聚翻译力量 助力亚太抗疫——亚太翻译云论坛倡议》。倡议呼吁亚太各国翻译工作者团结一心、携手并进，凝聚翻译共识、汇聚翻译力量，坚持做坚守使命的践行者，坚持做消除隔阂的助力者，坚持做促进民心相通的贡献者，在抗击疫情中浴火重生，共同创造亚太翻译美好的明天。

此次论坛是亚太翻译论坛联合委员会自2016年成立以来首次以视频会议的形式召开论坛，对于创新亚太翻译论坛合作交流机制，团结动员亚太翻译界，助力抗击疫情及促进亚太各个国家和地区交流合作具有重要意义。

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