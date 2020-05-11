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外交部回应美限制中国记者新规：如不纠正错误将反制

2020年05月11日19:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在5月11日外交部例行记者会上，有记者问：美国国土安全部发布新的指导意见，将来自中国境内的驻美记者签证停留期限制在90天内，并表示此举意在强化美中对等。中方对此有何评论？是否有计划实施报复措施？

外交部发言人赵立坚：美方有关错误做法是对中国媒体政治打压的升级，我们对此表示强烈不满和坚决反对。一段时间以来，美方固守冷战思维和意识形态偏见，不断升级对中国媒体的打压行动，2018年12月，美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”。2018年以来，美方已经对20多名中方记者无故拒签。2020年2月，美方将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，随即又对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，变相“驱逐”60名中方媒体记者，现在又在签证方面采取歧视性限制措施，严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动，严重干扰两国间正常人文交流。

美方言必称对等，但是，美国驻华记者在华记者证和居留证件有效期绝大部分是一年有效，而根据美方新规定，中国媒体驻美记者签证停留期将不超过90天。这对等吗？美方言必称新闻自由、对媒体保持透明度，为何如此惧怕中国媒体的报道？

美方所谓“对等”，实质上是对中国媒体的偏见、歧视和排斥。美方以“对等”为借口，不断升级对中国媒体的政治打压，将严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动。我们要求美方立即纠正错误。否则，中方将不得不对美采取反制措施。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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