外交部回应美方称中国黑客试图窃取美新冠疫苗成果

人民网北京5月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

美国有线电视新闻网记者问：根据《纽约时报》报道，美国政府准备近期发布一项警告，指责中国黑客试图通过非法手段获取美国新冠病毒疫苗治疗和测试的知识产权及相关公共卫生数据。中方对此有何回应？

赵立坚表示，中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的受害国。我们历来坚决反对并依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。中国在新冠疫苗研究和治疗方法方面均走在世界前列。任何人如果拿不出证据，一味诬陷造谣，是不道德的。

全文如下：

为支持非洲国家应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向津巴布韦、刚果（金）和阿尔及利亚三国派遣抗疫医疗专家组，专家组由国家卫生健康委组建，分别由湖南省、河北省和重庆市卫健委选派。其中，中国赴津巴布韦抗疫医疗专家组已于今日上午启程，赴刚果（金）、阿尔及利亚抗疫医疗专家组将于近日出发。

中国与非洲是患难与共的好朋友和好兄弟。在中国疫情防控形势艰难时刻，非洲国家向中国提供了宝贵支持。当前非洲疫情形势严峻，中方感同身受，已经并将继续在力所能及的范围内向非洲国家提供各种形式的支持和帮助。中国政府已经多批次向非洲国家提供大量紧缺抗疫物资，中国地方省市、企业、民间组织等也纷纷伸出援手。除派遣抗疫医疗专家组外，中国医疗专家同非方举办视频技术交流会近30场，中国援非医疗队在当地开展各类培训活动近400场，培训人员2万余人次。中方将继续根据非洲疫情发展和非洲国家的愿望，向非洲国家提供更多抗疫物资，加强中非公共卫生和疾病防控领域合作，携手取得抗疫最终胜利。

中央电视台记者：德国《明镜周刊》日前援引德联邦情报局消息称，中国领导人1月21日在同世卫组织总干事谭德塞通话时，要求谭隐瞒新冠病毒人传人的信息，并推迟宣布新冠肺炎全球大流行。中国的信息发布政策导致浪费长达6周的抗疫时间。中方对此有何回应？

赵立坚：中方领导人1月21日根本未曾同世卫组织总干事通电话，有关细节世卫组织已做出了详细澄清。希望有关媒体恪守新闻职业道德，不要散播虚假信息。

中新社记者：5月8日中俄两国元首通电话时，普京总统表示反对借疫情指责中国。俄罗斯总统新闻秘书、外长、驻华大使等官员及有关专家学者近来均表示反对将疫情政治化，认为应通过公正的科学研究调查真相，不应将疫情用作可能的政治武器。中方对俄方上述表态有何评论？

赵立坚：我们注意到，针对个别国家企图借疫情对中国污名化、“甩锅”的行径，普京总统、拉夫罗夫外长均明确表达反对立场。日前，多位俄罗斯政界、学界人士也纷纷仗义执言，指出“五眼联盟”发布的所谓“中国隐瞒新冠肺炎疫情信息的报告”的荒谬之处。中方对俄方客观公正的立场表示高度赞赏。

俄方这一立场充分体现了中俄关系的高水平，有力印证了齐心协力、团结互助、积极践行人类命运共同体理念是国际社会的主流声音。那些对中方无端指责、在疫情问题上颠倒黑白、诿过他国的行径不得人心，也注定不会得逞。

路透社记者：美国国土安全部发布新的指导意见，将来自中国境内的驻美记者签证停留期限制在90天内，并表示此举意在强化美中对等。中方对此有何评论？是否有计划实施报复措施？

赵立坚：美方有关错误做法是对中国媒体政治打压的升级，我们对此表示强烈不满和坚决反对。一段时间以来，美方固守冷战思维和意识形态偏见，不断升级对中国媒体的打压行动。2018年12月，美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”。2018年以来，美方已经对20多名中方记者无故拒签。2020年2月，美方将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，随即又对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，变相“驱逐”60名中方媒体记者，现在又在签证方面采取歧视性限制措施，严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动，严重干扰两国间正常人文交流。

美方言必称对等，但是，美国驻华记者在华记者证和居留证件有效期绝大部分是一年有效，而根据美方新规定，中国媒体驻美记者签证停留期将不超过90天。这对等吗？美方言必称新闻自由、对媒体保持透明度，为何如此惧怕中国媒体的报道？

美方所谓“对等”，实质上是对中国媒体的偏见、歧视和排斥。美方以“对等”为借口，不断升级对中国媒体的政治打压，将严重干扰中方媒体在美开展正常报道活动。我们要求美方立即纠正错误。否则，中方将不得不对美采取反制措施。

凤凰卫视记者：美国务院网站近日报道，美国务卿蓬佩奥在接受记者采访时再次声称疫情源头在中国武汉，中方没有及时分享信息，并攻击中国的宗教政策和中国政治制度。请问中方对此有何评论？

赵立坚：这已不是蓬佩奥第一次散布上述谬论。人们看得很清楚，他只不过是在不断重复谎言。但是，无论他重复多少遍，都改变不了其谎言的本质，更阻挡不了中国人民沿着中国特色社会主义道路不断前进的步伐。

我们奉劝美国政客收起这套骗人的把戏，给自己留下一点颜面。

香港中评社记者：据报道，近日，新西兰副总理兼外长彼得斯宣称新方支持台湾作为观察员重返世卫大会。彼还声称，中方高层曾向其保证，新方决定不会受到任何阻碍。中方对此有何回应？

赵立坚：新西兰方面有关涉台错误言论严重违反一个中国原则，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向新方提出严正交涉。

在中国台湾地区参与世卫组织活动问题上，中方的立场是明确和一贯的，即必须按照一个中国原则来处理。在符合一个中国原则的前提下，中国中央政府已经对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，确保无论是岛内还是国际上发生公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效应对。台湾当局此时炒作所谓参加世卫组织活动、重返世卫大会，其真实目的就是“以疫谋独”，是彻头彻尾的政治操弄。

一个中国原则是中新关系的政治基础，是两国建交以来双边关系取得长足发展的基本保障。中方敦促新西兰方面切实恪守一个中国原则，立即停止在涉台问题上的错误言行，以免损害中新关系。

关于彼得斯声称所谓中方领导人做过什么“保证”，我不知道他是怎么产生的这样的错觉？我要指出，中方致力于同新西兰在相互尊重、平等相待基础上发展友好合作关系，但我们维护国家主权独立和领土完整的决心是坚定不移的，在涉及中国核心利益的问题上，任何人都不应抱有幻想。希望新有关人士停止造谣生事，多做有益于两国互信与合作的事，而不是相反。

美国有线电视新闻网记者：根据《纽约时报》报道，美国政府准备近期发布一项警告，指责中国黑客试图通过非法手段获取美国新冠病毒疫苗治疗和测试的知识产权及相关公共卫生数据。中方对此有何回应？

赵立坚：中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的受害国。我们历来坚决反对并依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。

中国在新冠疫苗研究和治疗方法方面均走在世界前列。任何人如果拿不出证据，一味诬陷造谣，是不道德的。

南华早报记者：印尼外长10日表示，在某中国远洋渔船上印尼籍船员同中国船员待遇不同，印尼方对此表示谴责。请问中方是否正调查此事？与印尼方面是否进行过沟通？

赵立坚：中方高度重视有关情况，目前正在进行调查。初步看，一些情况报道不实。中方同印尼方面就此事保持着密切沟通，将在尊重事实和法律基础上妥善处理有关问题。

环球邮报记者：除新西兰之外，还有几个西方国家也呼吁台湾以观察员身份参加世卫大会。你对此有何评论？

赵立坚：在世卫组织涉台问题上，中方的立场是一贯的、明确的。

法新社记者：两艘中国海警船上周在钓鱼岛海域驱逐一艘日本渔船，日方已就此向中方提出交涉。你对此有何评论？中方是否已向日方进行解释或道歉？

赵立坚：据了解，近日，中国海警在钓鱼岛海域例行巡航时，发现一艘日本渔船在中国领海内非法作业。中国海警船依法对其实施跟踪监控，要求其立即停止有关活动，退出相关海域，并坚决应对了日本海保厅船只在现场的非法干扰。中方已通过外交渠道就此向日方提出严正交涉，敦促日方立即停止侵权行为。

我要强调的是，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，在钓鱼岛海域开展巡航执法是中方固有权利。我们要求日方恪守四点原则共识精神，避免在钓鱼岛问题上制造新的事端，以实际行动维护东海局势稳定。

澎湃新闻记者：据报道，越南外交部发言人8日发表声明称，越方抗议中方单方面对南海实施禁渔令，要求中方停止使南海局势进一步复杂化的行动。越南渔业协会称，这一做法侵犯了越南对西沙群岛和有关海域的“主权”，呼吁渔民加大生产并坚决维护自身所谓“正当权益”。中方对此有何评论？

赵立坚：西沙群岛是中国领土，不存在任何争议。根据国际法和中国国内法，中国在南海相关海域享有主权权利和管辖权。中方对南海相关海域实施伏季休渔制度，是中方依法行使行政管理权利、履行相关国际义务的正当举措，有利于南海渔业资源养护和可持续发展。

越方无权对中方上述举措说三道四，更不应该鼓励其渔民侵犯中方权益，破坏南海渔业资源可持续发展。

路透社记者：澳大利亚政府周日称，对中方可能对澳大利亚出口的大麦征收关税表示担忧。你能否证实中方将对澳方大麦征收此类关税？

赵立坚：我们注意到有关报道。据我了解，这是一起正常的贸易救济调查案件。中方正根据相关法律和世界贸易组织规则推进有关调查。具体情况请向主管部门了解。

日本共同社记者：关于钓鱼岛问题，据我了解，中国针对日本渔船直接采取行动是非常罕见的，看起来中方正单方面加大在钓鱼岛海域的活动力度。请问中方认为中日关系应朝着什么方向去发展？

赵立坚：刚才我已经非常清楚地阐明了中方的立场。中方要求日方恪守四点原则共识精神，避免在钓鱼岛问题上制造新的事端，以实际行动维护东海局势稳定。

当前，中日两国应该集中精力抗击疫情，进一步发展两国友好合作关系。

深圳卫视记者：据报道，针对美方近期称“美英战胜了纳粹”，俄驻美大使安东诺夫称，今天并非所有人对我们的胜利感到欣喜，一些人试图篡改历史，但俄不会允许任何人遗忘俄在击败纳粹德国方面发挥的作用。中方对此有何评论？

赵立坚：今年是二战胜利暨联合国成立75周年。作为二战主要战胜国和联合国安理会常任理事国，中国和俄罗斯坚持公认的二战史观，反对篡改历史的行径。

正如习近平主席5月8日同普京总统通电话时指出的，第二次世界大战是人类历史上一场空前浩劫。中俄作为亚洲和欧洲主战场，付出巨大民族牺牲，为赢得第二次世界大战最终胜利、挽救人类危亡作出了不可磨灭的贡献。这段历史值得永远铭记。

中方主张，国际社会所有成员都应当坚定维护第二次世界大战胜利成果和国际公平正义，支持和践行多边主义，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

(责编：刘洁妍、杨牧)