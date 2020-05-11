法国媒体人撰文批驳蓬佩奥抹黑武汉P4实验室

人民网巴黎5月11日电（记者 葛文博）近日，法国《新团结报》主编克里斯蒂娜·比埃（Christine Bierre）撰文《武汉P4实验室，迈克·蓬佩奥的新幻想》，批驳美国国务卿蓬佩奥意图通过炒作抹黑中法合作项目武汉P4实验室向中国“甩锅”的恶劣行径。

文章指出，蓬佩奥和他的新保守主义朋友可能相信在武汉P4实验室找到了对华发动攻势的借口，不禁令人想起美国借口发现所谓“大规模杀伤性武器”对伊拉克悍然袭击这一“著名历史事件”。他们梦想着再次激活美国司法的“长臂”，没收中国账户。

比埃在文章中详细梳理了法中两国合作建设武汉P4实验室的历史。她引述各种公开报道指出，为防止世界再次出现非典等流行病的爆发，法国时任总统希拉克在2004年10月9日访华期间同中国签署了共同建设武汉P4实验室的合作协议。这一合作并非一帆风顺，而是遭到了法国国内外许多势力的阻挠，美国在其中扮演了不光彩的角色。“美国人无所不用其极地反对法国向中国交付P4实验室”。文章称，合作达成后，美国政府眼见再也无法攻击法国人和中国人，旋即改变政策，也开始向武汉病毒研究所提供370万美元的合作资金，并建立起合作团队。“因此，武汉P4实验室是经过国际合作充分认定的高标准的好项目”比埃说。

文章最后再次批驳美国官员如此歇斯底里地反华只会可悲地摧毁他们自己国家的形象，同时呼吁法国应重拾戴高乐主义的精神，恢复基于独立自主的国家能力，加强对华合作。

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