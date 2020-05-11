哈萨克斯坦紧急状态如期结束 隔离限行措施分阶段逐步解除

人民网努尔苏丹5月11日电 （记者周翰博）5月11日，由哈萨克斯坦总统托卡耶夫主持召开的国家紧急状态委员会总结会议在哈首都努尔苏丹举行。托卡耶夫在会上宣布，哈萨克斯坦国家紧急状态于5月11日如期结束，但是鉴于疫情依然严峻，现有隔离限行措施将根据各地实际情况分阶段逐步解除。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦的紧急状态自即日起正式结束。然而，鉴于哈国内部分地区的新冠肺炎疫情依然严峻，抗疫斗争并未取得完全胜利，现有隔离限行措施将根据各地实际情况分阶段逐步解除。

托卡耶夫强调，紧急状态结束后，公共交通初步恢复一半运力，乘客必须佩戴口罩；严禁3人以上在户外聚集；50%的国家公职人员继续采取远程办公工作模式；私营企业自行决定到岗人数；复工单位要督促员工保持安全距离，并严格遵守卫生防疫要求。“让大多数人待在家里依然是正确选择，这对于确保民众安全至关重要。”

哈萨克斯坦副总理图格让诺夫在当天举行的政府例行新闻发布会上表示，尽管紧急状态已经结束，但疫情威胁依然存在，人们不应低估各种风险。

哈总统战略研究所副所长萨纳特·库什库姆巴耶夫提醒人们要放眼世界，学习正确做法。库什库姆巴耶夫指出，众所周知，美国、意大利、英国、西班牙等国的疫情非常严重，甚至已经濒临失控；而中国和韩国却能用相对较小的代价控制住国内疫情。事实证明，只有严格遵守隔离制度，才能取得抗击新冠肺炎疫情的胜利。

当天晚些时候，努尔苏丹市防疫指挥部宣布，尽管国家紧急状态已经结束，但努尔苏丹的隔离制度并未取消。城市入口处设置的检查站仍将对入城人员进行检查，未获授权人员不得进入，违反隔离措施将承担相应的责任。阿拉木图市紧急状态指挥部宣布，本市的隔离制度依然有效，何时取消另行通知。“违反隔离规定，擅自活动（包括上班）的人员将面临刑事指控。”

3月16日，托卡耶夫签署总统令，宣布鉴于新冠肺炎疫情具备“大流行”特征，为保护民众的生命与健康安全，根据宪法相关规定，从3月16日8时00分到4月15日7时00分，哈萨克斯坦全境进入紧急状态。此后，托卡耶夫分别于4月10日和4月27日两次发布命令延长紧急状态，直至5月11日。

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。截至当地时间5月11日16时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到5138例，康复1941例，死亡31例。全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，最大城市阿拉木图和首都努尔苏丹依然是疫情“重灾区”，分别累计确诊1593例和1074例。

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