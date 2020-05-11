中国（青岛）海智双创大赛欧洲赛区决赛举行

人民网布鲁塞尔5月11日电（记者 任彦）中国（青岛）海外人才创业创新项目大赛欧洲赛区决赛5月10日通过视频会议方式举行。经过路演、答辩及评审多个环节，“面向仓储的激光雷达组合导航系统研究”“类器官在新药开发和个性化治疗中的应用”和“汽车辅助系统新型驱动电机开发”等9个项目脱颖而出，获得今年6月在青岛举办的总决赛入场券。

中国（青岛）海外人才创业创新项目大赛由中国科学技术协会、山东省人民政府主办，并由青岛市科学技术协会、青岛西海岸新区管委会、中国海归创业联盟等机构承办，旨在引进原创性、独创性、引领性的海外高科技项目，吸引海外高层次人才及团队来山东青岛创新创业，加快科技创新产业发展，推动经济高质量发展。大赛面向全球，分为欧洲、北美、澳洲、以色列及亚洲等5个赛区，欧洲赛区由欧洲海智创新创业基地承办。

据欧洲海智创新创业基地主任宋志伟介绍，全球共有506个申报项目参加本届大赛，其中欧洲赛区的参赛项目有100个，来自25个国家和地区，拥有一国或多国专利项目37个，专利申报项目3个。欧洲赛区决赛按领域分三组进行，分别为：人工智能、大健康产业和高端装备。“为了帮助欧洲选手更好地了解中国有关政策，我们特意安排了一个项目落地政策咨询环节。”

中国驻比利时大使曹忠明在开幕致辞中表示 ：“中国政府十分重视并大力推动科技创新创业。‘双创’是推动新旧动能转换和经济结构升级的重要力量，是促进机会公平的现实渠道，要不断引向深入。近期，在中国政府的大力倡导支持和社会各界的努力下，‘双创’示范基地不断兴建，大企业、科研院所和高校纷纷创立专业化众创空间，创新型中小微企业得到大力支持。中国良好的创新氛围和不断完善的创新环境也吸引了大批海外科技人员投身其中。”

曹忠明大使强调：“当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，各国面临严重的公共卫生危机和经济衰退风险。面对紧迫的形势，希望创新创业不仅能为经济复苏注入新的活力，还能彰显人类以科技创新战胜新冠病毒的不屈不挠精神。相信科学技术始终是最强大的武器。”

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