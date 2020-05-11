华刚矿业在海外多举措抗击新冠疫情

人民网讯 2020年的春天，一场突如其来的新冠疫情席卷全球。远在万里之遥的刚果（金）也未能幸免。据统计，截至5月8日，该国累计确诊937例，死亡39例，治愈出院130例。

在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐，早在3月初，为了有效应对新冠疫情，中资控股企业华刚矿业是第一家采取封闭、隔离、防范措施的当地企业。他们还探索总结出了称之为“三三三”的抗疫工作法，即：建立三道防线、加强三大保障、狠抓三个重点。这些措施，不仅保证了员工身心健康，而且也促进企业稳产超产。

公司1至3月累计完成选矿处理量150.49万吨、生产产品铜金属总量42995.13金属吨，其中阴极铜23625.44吨，分别同比增长7.18%，4.01%，4.41%，主要生产指标刷新了历史最高纪录。

据了解，该企业特别邀请北京世纪坛医院专家和公司专职医护人员对全体员工开展新型冠状肺炎预防知识培训1100余人次，组织门岗安保等重点岗位开展消毒知识培训200多人次，通过公司平台、QQ群等向全体中方员工发布《中央企业海外新冠肺炎疫情防控指南》和《新型冠状病毒肺炎预防手册》；向所有刚方员工发放中法文对照的疫情防控知识宣传页1420份；在公司闭路电视和彩色LED显示屏上连续滚动播放有关疫情防控的知识和视频短片。

期间，该企业还成立了联防联控医疗队，坚持对办公场所和员工驻地每周进行两次消杀灭防疫活动；制定新冠肺炎应急医疗处置预案和防控措施，加强药品与防疫物资准备，采购储备了医用口罩27万个、医用手套5000副、防护服1500套、护目镜和面罩各1000个、额温枪150个；同时储备了预防和治疗新冠肺炎的中草药6000副，中西药品2500盒。公共场合要求全员佩戴口罩，加强对进出矿区人员的体温监测和消毒管理，严防疫情输入。

(责编：刘洁妍、杨牧)