澳专家：需警惕入冬后新冠疫情加重

新华社堪培拉5月11日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚即将进入冬季。该国一些专家近日提醒，冬季人们常聚集室内，且湿度较低，这可能使新冠病毒像流感病毒等常见呼吸道病毒一样在冬季快速传播，导致疫情加重。

《澳大利亚金融评论报》11日报道了当地多名专家对该国新冠疫情发展的看法。专家们认为，新冠病毒开始在全球流行时，澳大利亚正处于夏季，相对温暖的气候环境可能在澳大利亚战“疫”过程中起到了一定作用，但冬季即将到来，疫情防控绝不可掉以轻心。

澳大利亚国立大学传染病专家桑贾亚·森纳那亚克说，近几十年在人际间传播的多种冠状病毒，均在冬季趋于“恶化”。他解释说，气候湿润时，水滴更易将空气中的病毒颗粒带向地表，而冬季寒冷干燥，可能会使病毒颗粒在空气中停留更长时间。另外，人们在冬季更倾向于待在室内，聚集在封闭空间中。

澳大利亚国立大学微生物学教授彼得·科利尼翁说，呼吸道病毒一般更易在冬季传播，新冠病毒可能也不会例外，即将进入冬季的澳大利亚不可麻痹大意。

森纳那亚克建议澳大利亚民众及时接种流感疫苗，以防同时感染流感病毒和新冠病毒。

1月25日，正值夏季的澳大利亚报告了首例新冠确诊病例。该国卫生部门公布的最新疫情数据显示，截至当地时间5月10日15时（北京时间10日13时），该国累计确诊新冠病例6941例，累计死亡97例，累计治愈6163例。

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