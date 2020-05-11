欧委会反击德宪法法院判决 维护欧盟法制统一

新华社布鲁塞尔5月10日电（记者王子辰）针对德国联邦宪法法院日前有关欧洲央行购债项目的一项判决，欧盟委员会主席冯德莱恩10日发表声明，强调欧盟法律优先于成员国法律，欧盟法律解释权归欧洲法院。

冯德莱恩表示，德国联邦宪法法院最近的判决使欧元体系和欧盟法律体系成为焦点，欧盟委员会坚持三项基本原则：欧盟的货币政策是欧盟（而非成员国）的专属权限，欧盟法律优先于成员国法律，欧洲法院的判决对所有成员国法院具有约束力。

冯德莱恩还说，欧盟法律的最终解释权归于卢森堡的欧洲法院，欧委会的任务是保障欧元体系和欧盟法律体系正常运作，下一步可能向德国提出违反欧盟程序的法律诉讼。

欧洲央行2015年3月启动俗称为“量化宽松”的公共债券购买计划。但一些人士质疑这一做法违反欧盟法律。2018年12月，欧洲法院作出判决，认定这合乎欧盟法律。但德国联邦宪法法院今年5月5日作出判决，认为欧洲央行实施的公共债券购买计划部分违反德国宪法，要求其在三个月内采取弥补措施。

德国联邦宪法法院的判决在欧洲引起强烈反响。德国施派尔管理科学大学法学教授约阿希姆·威兰接受彭博社采访时说，这一判决将挑战欧洲法院和欧盟各成员国宪法法院之间的关系，“这个判决是对欧洲法院的宣战……等同于邀请其他成员国也无视它们不喜欢的欧洲法院判决”。

5月8日，欧洲法院发表新闻公告说，只有欧洲法院有司法管辖权来裁定欧盟机构的行为是否违反欧盟法律。成员国层面法院必须确保欧盟法律完全发挥效力，这也是确保各成员国在欧盟内平等的唯一途径。（参与记者：沈忠浩、左为）

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