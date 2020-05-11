人民网>>国际

荷兰新增死亡病例数大幅下降 比卢将进入“解禁”新阶段

2020年05月11日14:16  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔5月10日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国10日分别报告新冠累计确诊病例42627例、53081例和3886例。荷兰当日公布的新增死亡病例数大幅下降，比利时和卢森堡的“解禁”进程将从11日开始进入新阶段。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所10日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例245例，累计确诊42627例；新增死亡病例18例，累计死亡5440例。新增死亡病例数由前一天的63例大幅下降到18例。

　　比利时国家公共卫生研究所10日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例485例，累计确诊53081例；新增死亡病例75例，累计死亡8656例；目前正在住院的患者有2222人，其中476名患者处于重症监护中。

　　比利时10日起放宽社交限制，每个家庭可以接待4名访客。如果家中有人生病，则禁止任何探访。政府强调，警察不会上门检查民众是否遵守这项规定，寄望于民众的自觉和社会责任感。

　　比利时“解禁”将从11日开始进入新阶段，届时商店将重新营业，餐馆、咖啡馆等除外。商店必须遵守相关措施，包括按10平方米营业面积一名顾客的标准进行限流、每名顾客最长停留30分钟、遵守安全距离以及强烈建议对口鼻进行遮盖等。

　　卢森堡政府10日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3886例，累计死亡病例仍为101例。

　　从11日起，卢森堡“解禁”将进入第二阶段。商店将重新营业，餐馆、电影院和体育馆除外；“宅家”将不再是法定义务，但政府仍建议民众在没有必要行程的情况下尽量待在家中；在保持2米安全距离以及佩戴口罩等严格卫生措施的情况下，允许在公共场合举行户外聚会，最多不得超过20人；准许私人拜访或家庭聚会，但不得超过6人；在没有身体接触的情况下，可以进行网球、高尔夫球、垂钓等32项户外体育活动；重新开放国家档案馆、公共图书馆、博物馆和展览中心。从11日开始，卢森堡全国学校将基本实现全面复课。

　　卢森堡政府此前宣布将为卢森堡16岁以上居民以及跨境工作者每人发放50个口罩。为此，卢森堡军队已在全国范围内设立了12个口罩分发点，约1000万个口罩将在11日至24日期间发放完毕。

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved