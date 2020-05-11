荷兰新增死亡病例数大幅下降 比卢将进入“解禁”新阶段

新华社布鲁塞尔5月10日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国10日分别报告新冠累计确诊病例42627例、53081例和3886例。荷兰当日公布的新增死亡病例数大幅下降，比利时和卢森堡的“解禁”进程将从11日开始进入新阶段。

荷兰国家公共卫生与环境研究所10日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例245例，累计确诊42627例；新增死亡病例18例，累计死亡5440例。新增死亡病例数由前一天的63例大幅下降到18例。

比利时国家公共卫生研究所10日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例485例，累计确诊53081例；新增死亡病例75例，累计死亡8656例；目前正在住院的患者有2222人，其中476名患者处于重症监护中。

比利时10日起放宽社交限制，每个家庭可以接待4名访客。如果家中有人生病，则禁止任何探访。政府强调，警察不会上门检查民众是否遵守这项规定，寄望于民众的自觉和社会责任感。

比利时“解禁”将从11日开始进入新阶段，届时商店将重新营业，餐馆、咖啡馆等除外。商店必须遵守相关措施，包括按10平方米营业面积一名顾客的标准进行限流、每名顾客最长停留30分钟、遵守安全距离以及强烈建议对口鼻进行遮盖等。

卢森堡政府10日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3886例，累计死亡病例仍为101例。

从11日起，卢森堡“解禁”将进入第二阶段。商店将重新营业，餐馆、电影院和体育馆除外；“宅家”将不再是法定义务，但政府仍建议民众在没有必要行程的情况下尽量待在家中；在保持2米安全距离以及佩戴口罩等严格卫生措施的情况下，允许在公共场合举行户外聚会，最多不得超过20人；准许私人拜访或家庭聚会，但不得超过6人；在没有身体接触的情况下，可以进行网球、高尔夫球、垂钓等32项户外体育活动；重新开放国家档案馆、公共图书馆、博物馆和展览中心。从11日开始，卢森堡全国学校将基本实现全面复课。

卢森堡政府此前宣布将为卢森堡16岁以上居民以及跨境工作者每人发放50个口罩。为此，卢森堡军队已在全国范围内设立了12个口罩分发点，约1000万个口罩将在11日至24日期间发放完毕。

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