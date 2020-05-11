综合消息：非洲确诊病例超6万 多国强制戴口罩

新华社坎帕拉5月10日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心10日发布的新冠疫情数据显示，非洲各国已累计报告确诊病例60657例，累计死亡2223例，累计治愈20792例。一些国家要求民众在公共场所必须佩戴口罩。

非洲疾病预防控制中心数据显示，从确诊病例数和死亡病例数来看，北非地区是非洲大陆最严重的地区。埃及累计确诊病例8964例，摩洛哥累计确诊病例5910例，阿尔及利亚累计确诊病例5558例。

南非目前是非洲累计确诊病例最多的国家。该国10日报告新增确诊病例595例，累计确诊10015例；新增死亡病例8例，累计死亡194例，累计治愈4173例。

刚果（金）卫生部门10日发布的数据显示，该国累计确诊病例增至1024例，死亡41例，治愈141例。刚果（金）自3月24日进入全国紧急状态，5月7日该国通过决议，第二次延长紧急状态。

为防控疫情，非洲许多国家实行了各种管制措施。近来一些国家虽然逐渐放松管控，但仍然要求民众严格遵守保持社交距离等规定。南非、乌干达、纳米比亚、莫桑比克、津巴布韦、尼日尔、加纳、马里等国纷纷出台“口罩强制令”，要求民众在公共场所必须佩戴口罩。

非洲疾病预防控制中心说，已收到马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠的第三批医疗设备和物资。

疫情已经对非洲经济造成严重影响。具体原因包括管制措施导致市场需求下降，现金流、物流和原材料供应等方面出现困难，侨汇收入下降，旅游业以及国际贸易受到冲击等。

联合国非洲经济委员会4月发布的一份报告警告，如果疫情持续蔓延，非洲经济增长率将由3.2%至少降至1.8%，近2700万人将陷入极端贫困。（执笔记者：张改萍；参与记者：赵宇鹏、吕天然、吴长伟、乔本孝、李斯博、高竹、杨孟曦、许正、肖玖阳、荆晶、邢建桥、张玉亮、白林、郑扬子、许正、王松宇、王守宝、聂祖国）

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