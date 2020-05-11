综合消息:拉美病例继续快速增长 智利快检效果"令人满意"

新华社巴西利亚5月10日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠确诊病例数依然处于快速增长阶段，截至10日累计超过36万例。智利卫生部长马纳利奇10日说，该国部分医院尝试开展的新冠病毒快速检测效果令人满意。

巴西、秘鲁和墨西哥是拉美地区累计确诊病例最多的国家。巴西卫生部10日发布的疫情数据显示，24小时新增确诊病例6760例，累计确诊162699例；新增死亡病例496例，累计死亡11123例。单日新增确诊和死亡病例数较前几日有所回落。

据秘鲁卫生部10日发布的数据，当日新增确诊病例2292例，累计确诊67307例；新增死亡病例75例，累计死亡1889例；新增痊愈患者1103人，累计痊愈21349人。

墨西哥卫生部10日晚宣布，较前一日新增确诊病例1562例，累计确诊35022例；累计死亡3465例，较前一日新增112例。

厄瓜多尔卫生部10日宣布，当日新增病例488例，累计确诊29559例；新增死亡病例410例，累计死亡2127例。厄总统莫雷诺签署总统令，宣布进行机构改革，缩减行政支出，以应对疫情带来的危机。

智利卫生部10日发布的数据显示，截至当地时间9日21时，新增确诊病例1647例，累计28866例；新增死亡病例8例，累计312例；累计治愈病例13112例。智利卫生部长马纳利奇当天说，智利部分医院尝试开展的新冠病毒快速检测效果令人满意，主要目的是检出无症状感染者、监测医护人员防护是否到位以及了解一些确诊病例密切接触者的既往感染情况。

据多米尼加卫生部10日消息，该国新增确诊病例465例，累计确诊10347例；新增死亡病例3例，累计388例；累计治愈出院2763人。卫生部长桑切斯表示，恢复经济活动应采取“缓慢”和“逐步”方式，以避免疫情再次蔓延。

其他一些拉美国家10日也公布了最新累计确诊病例数：哥伦比亚累计11063例，巴拿马累计8448例，阿根廷累计6034例，古巴累计1766例。（执笔记者：周星竹；参与记者：张国英、吴昊、郝云甫、尹南、苏津、高春雨、倪瑞捷、林朝晖）

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