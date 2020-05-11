中国政府再次向菲律宾提供抗疫物资援助

人民网曼谷5月10日电（记者 赵益普）为帮助菲律宾政府和人民尽快战胜新冠肺炎疫情，根据菲当前应对疫情的实际需要，中国政府决定再次分批向菲政府提供紧急抗疫物资援助。5月10日，物资交接仪式在菲外交部举行。

据了解，这批抗疫物资包括100台呼吸机、15万份核酸检测试剂、7万件医用防护服、7万只N95口罩、130万只医用外科口罩和7万个医用护目镜。9日、10日分别由两架包机首先运来15万份核酸检测试剂和18000件医用防护服，其他援助物资随后将陆续运抵马尼拉。

菲律宾外长洛钦在交接仪式上表示，菲政府感谢中方为协助菲方战胜疫情所提供的各项物资援助和技术支持，包括协助菲方赴华采购及出口检测实验室等。疫情当前，各国需要加倍团结，而不是无理指责和将疫情政治化。我们要继续通力合作，共同找到战胜病毒的有效办法，早日克服疫情带来的影响。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，年初中国疫情最艰难时刻，菲律宾政府和社会各界向中方提供了宝贵的支持和援助，中方对此铭记在心。3月初菲疫情爆发以来，中方本着守望相助、同舟共济的精神，通过多种渠道全力支持菲方抗疫努力。面对疫情的共同挑战，中菲两国彼此声援、相互帮助，致力于打造一种新型伙伴关系，为国际抗疫合作树立了典范。

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