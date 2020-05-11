“足不出户 云游中国”活动在英国上线

人民网伦敦5月10日电（记者 强薇）目前，新冠肺炎疫情在全球仍有蔓延之势，许多国家采取了减少社交活动的各项措施以应对疫情。中国文化和旅游部国际交流与合作局通知其驻国外40个中国文化中心、20个旅游办事处，利用网站和各类社交媒体平台，开展“云游中国”在线活动，为“宅家抗疫”的各国民众送去一道有中国特色的文化“大餐”。

5月第一周，在文旅部国际局支持下，“足不出户 云游中国——2020年中国旅游文化周”第一批双语文化服务内容在中国驻伦敦旅游办官方微信公众号、Facebook、YouTube、INSTAGRAM、Twitter等频道账号上线。本次在线活动为期两个月，内容分“中国文艺团体抗疫作品”“中外合作创作作品”“京剧宅家赏析”经典系列作品等三条主线。

由中央歌剧院创作的室内微歌剧《阳光灿烂》，用短短21分钟的时间向人们讲述了新冠肺炎疫情带来的挑战以及史诗般的抗疫过程。英国梅纽因音乐学校董事会主席戴维·巴克利表示：“这是一部值得称道、打动人心的作品，体现了中国面对抗疫逆境时所表现出的中国力量。”

精选自2017年赴华参加“世界摄影大会”优秀作品的专题展《我们的丝路》突出“一带一路”倡议主题，旨在形象地诠释“人类命运共同体”理念。此次专题展分为“我们的面孔”“我们的家园”“我们的出行”“我们的成长”“我们的家传”“我们的伙伴”“我们的收获”和“我们的节日”8个主题，每周展出一个部分，供英国观众细致品读。

“京剧宅家赏析”则是吸收借鉴了英国推广歌剧和莎士比亚剧集以及教科文组织推广各国民歌的方法，分门别类、由浅入深地向外国观众介绍京剧。该系列原本就是中国对外文化部门学习借鉴外国同行的成果，历久弥新，如今继续为新一轮的互学互鉴、民心相通服务。

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